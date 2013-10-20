ODTÜ mezunları: Kampüse düşman topraklarına girer gibi girdiler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunlar Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, ODTÜ Asistan Dayanışması, Eğitim-Sen 5 Nolu Şube ve ODTÜ Öğrenci Bileşenleri tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, kampüsden yol geçirmek için bölgede bulunan 3 bin ağacın büyük bir bölümünün gecenin karanlığında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle tahrip edildiği ileri sürüldü. Açıklamada, "Düşman topraklarına girer gibi, Ankara'nın en önemli değerlerinden biri olan ODTÜ ormanlık alanına girmesi, en hafif değerlendirmeyle, bu kararı alanların bulundukları makamın ağırlığı ve öneminin farkında olmadıklarını göstermektedir" denildi.

Ağaçlar göstermelik taşındı

ODTÜ Mezunlar Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, ODTÜ Asistan Dayanışması, Eğitim-Sen 5 Nolu Şube ve ODTÜ Öğrenci Bileşenleri tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Kurban Bayram tatiline denk gelen 18 Ekim Cuma gecesi Büyükşehir Belediyesi görevlileri ve araçlarının yoğun polis desteğiyle ve bir baskın havasında ODTÜ'ye ait olan ağaçların kesilerek tahrip edildiği belirtildi. Açıklamada, mülkiyetinin bir bölümü ODTÜ tüzel kişiliğine, bir bölümü de ODTÜ Mezunlar Derneği'ne ait araziye, bu kurumlardan herhangi bir izin almadan ve bilgilendirme yapmadan girildiği belirtilen açıklamada, "Gece boyu süren çalışmalar sonucunda bu bölgede bulunan 3 bin ağacın büyük bölümü tahrip edilmiş, az sayıda ağaç ise göstermelik bir biçimde taşınmıştır. Bu sırada Mezunlar Derneği arazisinde bu çalışmaları izleyen öğrencilerimiz, mezunlarımız, öğretim elemanlarımız ve bölge halkı Büyükşehir Belediyesi üniformaları giydirilmiş bazı şahısların ve polisin saldırılarına maruz kalmış; iki öğretim üyemiz gaz fişekleri ve plastik mermiler ile yaralanmıştır" denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Saldırı tüm Ankara’ya yapıldı

"Bilindiği gibi ODTÜ arazisi bütününe yönelik bir Koruma Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve yasal düzenlemelerin öngördüğü gibi, kesinleştirilmeden önce ilgili tarafların itirazlarına olanak sağlamak üzere, yasal itiraz süresi 4 Kasım 2013 tarihinde dolacak olan 1 aylık bir süre için askıya çıkarılmıştır. Bu süreç ve görüşmeler devam ederken, bir kamu kurumu olan Büyükşehir Belediyesi'nin, bir başka kamu kurumunun sorumluluğundaki araziye bir gece yarısı baskını düzenlemesi, ne biçim ne de hedefleri açısından kabul edilebilir değildir. Daha önceki beyanlarında 'ODTÜ arazisine dayandık' diyen bu anlayışın, bir düşmanın topraklarına girer gibi, Ankara'nın en önemli değerlerinden biri olan ODTÜ ormanlık alanına girmesi, en hafif değerlendirmeyle, bu kararı alanların bulundukları makamın ağırlığı ve öneminin farkında olmadıklarını göstermektedir. Bir bayram günü ve gece yarısı, 'düşmanı gafil avlama anlayışı' ile Türkiye 'nin olduğu kadar dünyanın saygın kurumlarından biri olan ODTÜ'nün arazisine girilmesi manidardır. ODTÜ tarihinin ve geleneğinin ayrılmaz bir parçası olan orman; öğrencilerin, çalışanların ve akademisyenlerin emeği ile yıllar içinde yaratılmış, Ankara halkına armağan edilmiştir. Dün yaşanan ağaç katliamı yalnızca ODTÜ'ye değil, tüm Ankara halkının değerlerine yapılan bir saldırıdır. Halkın görüşlerine değer vermeyen Büyükşehir Belediyesi, halkın değerlerini de umursamadığını bir kez daha göstermiştir. Tüm bu saldırılar karşısında, ODTÜ bileşenleri olarak, bozkırı yeşertmeyi bildiğimiz gibi, yok edilen bu alanları yeniden halka kazandırmak adına yılmadan çalışmayı da biliriz. Gerekirse bu zorbaca anlayışın söktüğü her fidanın yerine daha fazlasını dikeceğiz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."