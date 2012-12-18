ODTÜ: Polis varsa, ders yok!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde önceki gün yaşanan olayların ardından bugün,(20 Aralık 2012) polis saldırılarını protesto amaçlı boykot yapıldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Göktürk-2 uydusunun uzaya fırlatılması törenine katılması sırasında çıkan olayları protesto eden ODTÜ'lü öğrenciler ve akademisyenler bugün ders yapmadı.

3 bin polisin görevlendirildiği ODTÜ'de bir öğrenci beyin kanaması geçirmiş, çok sayıda öğrenci de göz alınmıştı. Yaşanan olayları protesto eden Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim Sen ODTÜ Temsilciliği, ODTÜ Öğrencileri ve ODTÜ Mezunları Derneği "Polis varsa, Ders Yok! 20 Aralık 2012 günü ODTÜ'de ders vermiyoruz, derslere girmiyoruz." diyerek dersleri boykot etti.