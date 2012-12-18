ODTÜ'de Erdoğan'a protesto

Göktürk-2 uydusunun fırlatma töreni için ODTÜ'ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan protesto edildi. Polis ekipleri, öğrencilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Göktürk-2 uydusunun Çin ’den fırlatılması nedeniyle ODTÜ Kampüsü içinde yer alan TÜBİTAK Uzay Yerleşkesi’ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın gelmesi öğrenciler tarafından protesto edildi. Törenin yapılacağı merkeze yürümek isteyen bir grup öğrenciye tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi. ODTÜ kampüsü içinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 polis ve TOMA’larla olayın ardından bölgeye gitti.

Polislerin kullandığı gaz rüzgarın da etkisiyle Başbakan’ın konvoyunun bulunduğu binaya kadar geldi. Konvoydakiler araçlardan indikten sonra gaza maruz kaldı. Birçoğu panikle binaya koştu. Başbakan Erdoğan ise sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Hızlıca binaya girenlerin bile gözlerinin yaşarması ve genizlerin yanması, Erdoğan’ın da gazdan etkilenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Gaz binanın giriş katını da etkiledi. Burada bulunan güvenlik güçleri üst kata çıkmak zorunda kaldı. Binanın dışında bekleyen gazeteciler ve korumalar ise gaz maskesi takmak zorunda kaldı.