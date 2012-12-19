Polisin attığı biber gazı başına isabet eden üniversiteli beyin kanaması geçirdi

Göktürk-2 uydusunun uzaya gönderilmesi dolayısıyla ODTÜ'ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden öğrencilerden Barış Barışık, polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu beyin kanaması geçirdi.

Göktürk uydusunun uzaya gönderilişini canlı izlemek için ODTÜ'ye gelen Başbakan Erdoğan, ODTÜ'lü öğrenciler tarafından protesto edildi. Erdoğan'ın geleceği TÜBİTAK'a yürüyen üniversitelilere polis biber gazı ve tazyik su ile müdahale etti. Polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesinin ardından öğrenciler barikat kurdu. Bu sırada polisin attığı bir gaz bombası başına isabet eden Ankara Üniversitesi Hukuk 2. sınıf öğrencisi Barış Barışık yaralandı. Hastaneye kaldırılan Barışık'ın beyin kanaması geçirdiği, bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

'3 bin polis müdahale etti'

Göktürk-2 Uydusu'nun fırlatma töreni için ODTÜ'ye giden Başbakan Erdoğan'ı protesto eden öğrencilerden 26'sı gözaltına alındı. Gözaltılardan sonra rektörlük önünde bir araya gelen 50 akademisyen adına açıklama yapan ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Ali Gökmen, gençlerin şiddet içermeyen protesto eylemlerinin polis şiddeti ile dağıtılmasını, demokratik haklarını kullanarak eylem yapan öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştirdi. Gökmen, "Polis güçleri tarafından üniversitenin savaş alanına çevrilerek gaz bombalarıyla basın mensuplarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin yaralanmasını kınıyoruz. Erdoğan'ın gelişi öncesi ODTÜ ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çevresinde 3 binin üstünde çevik kuvvet ekibi ve sekiz Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) yerleştirildi. Çocuklara gaz bombalarıyla ve TOMA’larla müdahale edildi" dedi.