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ODTÜ'de öğrenciler neyi protesto etti?

atv'nin haberine göre öğrenciler Göktürk 2'nin uzaya fırlatılmasına karşı çıktı

19 Aralık 2012 13:18

Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılmasını izlemek için ODTÜ'ye gelen Başbakan Erdoğan öğrencilerin protestosu ile karşılaştı. "Bilim satan emperyalist savaş çığırtkanı Tayyip ODTÜ'den defol" pankartı taşıyan öğrenciler polisin müdahalesi ile karşılaştı. atv televizyonuna göre öğrencilerin protestosunun nedeni öğrencilerin Göktürk 2 uydusunun uzaya fırlatılmasına karşı olmalarıydı.

 

Haber twitter'da da ilgi gördü

 

@eksihabermas ATV, polisin ODTU saldirisini soyle verdi:"Uydu atilmasina karsi olan bir grup ODTU'yu savas alanina cevirdi". Bunlarin hepsi birer Memecan.
@zerdacal Vay arkadaş! atv ye göre ODTÜ'lüler Göktürk-2'nin fırlatılmasına karşı oldukları ıcın tepkı gostermısler !!! e ama yuhh
@barisatay Habercilikte manipülasyonun bu kadarı... Uydunun fırlatılmasını istemeyen öğrenciler olay çıkardı ne demek ATV?
@enginbas ATV'de ODTÜ'de öğrencilerin protesto gösterisini "Göktürk2 uydusunun uzaya fırlatılmasına karşı olanlar" diye verebilen mallar, öküzler var
@GokhanVots ATV Haber'den: "ODTÜ'de arbede / Göktürk-2 uydusunun uzaya fırlatılmasına karşı olan grup ortalığı savaş alanına çevirdi." Ahahaha...
@OzanOnen Türkiye'de bilimin merkezi ODTÜ'yü bilim düşmanı yapan ATV Haber, Zaytung haberciliği dalında Pulitzer'i açık ara alır:
 ‏@aycasoylemez ATV muhabiri, Çin'den yollanan uydunun Ankara'daki ODTÜ'den engellenmeye çalışıldığını söylemiş. Ben bu durumda saygı duyarım öğrencilere :)
@elvan_trk ODTÜ lü öğrenciler 'uydu'yu protesto ettiyse niye o kadar gaz sıktı bu polisler?Uydu ya özel bi ilgilerimi vardı? #atv ???
@beste_bal ATV'nin bilgilerini güncelleyelim,gençler yalnızca uzaya fırlatılmasına karşı değil dünyanın öküzün boynuzlarında olduğunu da savunuyor!
 
'ODTÜ'lü ulusalcılar'
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik twitter'dan paylaştığı mesajında eylemcileri "iflah olmaz ulusalcılar" olarak nitelendirdi
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