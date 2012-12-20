ODTÜ öğrencilerini savundu, polis müdahalesini kınadı

ODTÜ Rektörlüğü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ODTÜ'de protesto eden öğrencilere polisin gaz ve suyla müdahalesini kınadı. Açıklamada, "Protestocu gruptan herhangi bir hareket gelmeden polisin yoğun gaz bombası kullanmaya başladığı ifade edilmiştir. ODTÜ'nün ve ülkemizin bir an önce şiddetten arınması için öncelikle güvenlik kuvvetlerinin dikkatli davranmasını bekliyoruz. Polisin, protesto hakkını kullanmak isteyen öğrencilere karşı şiddet kullanmaktan kaçınmasının, güvenlik tedbiri alırken olaylarla ilgisi olmayan öğrencilerin ve çalışanların yaşadıkları büyük olumsuzluklara karşı duyarlı olmasının önemini ve gereğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz" denildi.

ODTÜ Rektörlüğü dün üniversitenin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, önceki gün kampusta yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Başbakan Erdoğan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in törene TÜBİTAK tarafından davet edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "TÜBİTAK Uzay binasına yürümek isteyen yaklaşık 300 kişilik öğrenci grubu, yol boyunca bir hat oluşturan polisle karşı karşıya gelmiştir. Olay çıkmasını önlemek için orada bulunan öğretim üyelerimiz, protestocu gruptan herhangi bir hareket gelmeden polisin yoğun gaz bombası kullanmaya başladığını ifade etmişlerdir. Protestocu grup ise polise taş ve şişe atarak karşılık vermiştir" ifadesine yer verildi.



Öğrencilerin üzerine gaz bombası attılar



Polis tarafından kullanılan çok sayıdaki gaz bombasından sınıflarda bulunan öğrenciler ve ofislerinde çalışan personelin yoğun şekilde etkilendiği belirtilen açıklamada, "Atılan gaz bombası kapsüllerinin isabet ettiği öğrenciler yaralanmış, binaların camları kırılmış, mensuplarımıza ait araçlar hasar görmüştür. TOMA tabir edilen araçlardan öğrenciler üzerine su sıkılmış ve polisin 'ses bombası' kullandığı belirtilmiştir. Geniş bir bölge içindeki binalarımızda dersler, laboratuvarlar ve sınavlar aksamış, derslikler ve ofisler boşaltılmak zorunda kalınmıştır" denildi.



'Güvenlik kuvvetleri dikkatli davranmalı'



Açıklamada, ODTÜ'nün yaşanan şiddeti kınadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"ODTÜ'nün ve ülkemizin bir an önce şiddetten arınması için öncelikle güvenlik kuvvetlerinin dikkatli davranmasını bekliyoruz. Polisin, protesto hakkını kullanmak isteyen öğrencilere karşı şiddet kullanmaktan kaçınmasının, güvenlik tedbiri alırken olaylarla ilgisi olmayan öğrencilerin ve çalışanların yaşadıkları büyük olumsuzluklara karşı duyarlı olmasının önemini ve gereğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Üniversite yönetimi olarak, şiddet içermeyen, başkalarının özgürlüğünü kısıtlamayan, eğitim-araştırma faaliyetlerimizi engellemeyen ve çevreye zarar vermeyen protestoları özgürlük ortamının parçası olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin de protesto haklarını şiddete başvurmadan kullanmaları gerektiğini düşünüyoruz."



'Polis hakkında yasal işlem' çağrısı



ODTÜ Mezunları Dernekleri Konseyi, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve Eğitim-Sen Ankara Üniversiteler Şubesi de yaptıkları ortak açıklamada, polisin hükümetin politikalarını eleştirmek için toplanan öğrencilere gaz ve ses bombaları ile saldırdığı ifade edildi. Açıklamada, "Siyasileri protesto eylemlerinin temel insan hakkı olarak görülüp, hoş karşılanması gerekirken, ülkemizde polisin orantısız güç kullanımı yaşam hakkını tehdit etmektedir. Hükümetin ve ona bağlı emniyet kuvvetlerinin tam 7 saat süren şiddetini kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren emniyet güçleri hakkında yasal işlem yapmak üzere ilgilileri göreve çağırıyoruz" denildi.