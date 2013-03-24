Öcalan'ın yeni mektupları yolda

Yılbaşında başlayan İmralı görüşmelerinin ardından 21 Mart Nevruz'da PKK'ya silah bırakma çağrısı yapan Abdullah Öcalan yol haritasını yeni mektupta anlatacak.

Akşam'ın haberine göre Nevruz'da PKK'ya yaptığı "Sınır dışına çekilme" çağrısının ardından Öcalan, Kandil'e yine mektup yazacak. "Çekilme"nin yol haritasını anlatacak. Bu defa BDP ve Avrupa'ya mektup yok.

Çözüm sürecinin önemli basamaklarından biri olarak da değerlendirilen Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır Nevruz'undaki tarihi çağrısının ardından tüm gözler yol haritasının nasıl işleyeceğine çevrildi. Sürecin bundan sonraki aşamasında sırada, Öcalan'dan Kandil'e gönderilecek ikinci mektup var.

Bu aşamada Öcalan bir öncekinde olduğu gibi BDP ve Avrupa'ya ise mektup göndermeyecek.

Mektup trafiğinde yine BDP yönlendirici olacak. Öcalan, İmralı'ya gidecek 4. heyetle Kandil'e göndereceği mektupta örgüte Türkiye sınırları dışına çekilmesi konusundaki yol haritasının tüm detaylarını anlatacak.

Diyarbakır'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde İmralı'ya 4. bir heyet gidebilir" dedi. Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Kürt sorunundan kaynaklı silahlı mücadelenin yüzde 99'u bitti. Yüzde 1'i hükümete kaldı. Kürt halkı devletin bayrağından rahatsız değildir. Bu, barış çağrısını almak istemeyenlerin yarattığı tartışmadır.

- Silahlı güçlerin geri çekilmesi için komisyon kurulması lazım. Bu işe bir resmiyet kazandırmak lazım. Önümüzdeki günlerde İmralı'ya 4'üncü bir heyet gidebilir.

- Muhalefet AK Parti ile baş edemediği için Kürtlerin savaşmasını istiyor. Bayrakla sorunumuz yok.

- Parlamento karar alırsa Temmuz ya da Ağustos'ta Türkiye sınırları içinde bir tek silahlı PKK'lı kalmaz. Kürt inkarı bitti, kimlik kazanıldı.