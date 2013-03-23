Öcalan: Fethullah Gülen'e selamlarımı söyleyin, onu en iyi anlayan benim

Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşen 2’nci ve 3’üncü BDP heyetinde de yer alan İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Sayın Öcalan, Fethullah Gülen’e selamlarını gönderdi. Fethullah Gülen’in ‘Sulhta hayır vardır’ yaklaşımı benim de yaklaşımımdır. ‘Bütün Ortadoğu’daki demokratik bir siyaset ve barış için birlikte çalışabiliriz, Muhterem Fethullah Gülen’e selamlarımı söyleyin. Onu en iyi anlayan benim’ dedi” diye konuştu.

Sırrı Süreyya Önder, Erdebil Köşkü’nde gerçekleşen Hürriyet yazıişleri toplantısının sabahki bölümüne katıldı ve Öcalan’la İmralı’da gerçekleşen 3’üncü görüşmeye ilişkin önemli bir ayrıntıyı ilk kez açıkladı.

Önder ilk olarak, Milliyet gazetesinde “İmralı tutanakları” adıyla yayınlanan ikinci görüşmeye ait haberde yer alan başta Fethullah Gülen ve Said Nursi ile ilgili bölümlerle ilgili “teknik” görüşünü açıkladı.

Önder, “Örneğin Bediüzzaman Said-i Nursi’nin doğduğu köyün Ermeni köyü olduğunu söylemek, Bediüzzaman Ermeni şeklinde verilmiş. Önündeki sonundaki cümleler çıkartılınca söylenenler bağlamından kopuyor. Ben sinemacıyım, senaryonun bir bölümünü çıkartınca diğer bölümler arasında kopukluk oluyor. Bağlamından kopartılarak verilmiş” dedi.

Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan şekli nedeniyle bir düzeltme ihtiyacı hissettiğini vurguladı:

“Sayın Öcalan, Nevruz alanında okunan mesajının ‘Tüm ezilen halkları, sınıf ve kültür temsilcilerini; en eski sömürge ve ezilen sınıf olan kadınları, ezilen mezhepleri, tarikatları” diyerek başlayan bölümde de vurguladığı gibi ‘Herkese karşı barış diline ve bu yaklaşıma özen gösterilmesi gerekir. Herkes için demokrasi ve barış talep ettiği bir noktada, kimseyi dışlamam ve rencide etmem söz konusu değildir, düşünülemez’ vurgusu yaptı.”

Hrant Dink’le aynı

Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın, “Türkiye’de 3 koldan paralel devlet çalışması var. Sıradan lobiler değil. ABD’de Yahudi, Ermeni ve Rum lobileri stratejik müdahale ediyorlar. Ermeni lobisi etkili, 2015’te gündem olmak istiyorlar” ve “Anadolu İslamlaştıktan sonra, bin yıllık bir Hıristiyanlık öfkesi var. Rum, Ermeni, Yahudi, Anadolu’da hak iddia eder. Laiklik, milliyetçilik kisvesinde elde ettiklerini kaybetmek istemiyorlar” diye basına yansıyan ifadelerine de açıklık getirdi.

BDP’li Önder, “Sayın Öcalan ‘Fethullah Gülen meselesi ile Ermeni halkıyla ilgili söylenenler kesinlikle büyük bir tahrifat ve yanlış zemine oturtma. Benim söylediğimle Hrant’ın (Hrant Dink) söylediği aynıdır. ‘Lobiler’ derken Hrant’ın da hayatında en çok yakındığı şey lobilerdi, kendisi de bunu söylüyordu’ sözleriyle Ermenilere ve diğer kimliklere de özel bir vurgu yaptı.

Gülen ne demişti?

Fethullah Gülen, Öcalan ile PKK’nın silah bırakması hedefiyle yürütülen yeni müzakere sürecinin kamuoyuna yansımasının hemen ardından ocak ayının ilk günlerinde kamuoyuna “Sulhta hayır vardır” başlığıyla duyurulan bir değerlendirme yapmıştı.

Hz. Muhammed’in Mekke’lilerle yaptığı Hubeydiye Antlaşması’na atıf yaptığı değerlendirmesinde Gülen, “Ülkenin parçalanmasına meydan vermemek lazım. Devletimizin bir devlet-i aliyye olması istikametinde yoluna devam etmesini sağlamak lazım. Devletler muvazenesinde muvazene unsuru olmasını sağlamak lazım. Bu kadar vâridâtı, getirisi olan bir şey karşısında bazen kafamıza uymayan şeylere de katlanabiliriz” demişti.

‘30 akil adam’ demiş

Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın “sınır dışına çekilin” çağrısı sonrası izlenecek yolda önemli aşamalardan biri olarak gösterilen “Akil İnsanlar” konusunda da Öcalan’ın düşüncesini açıkladı.

Önder, “Öcalan, ‘Bağımsız vicdani akla sahip 30 insan olmalı. Bize yakın olması şart değil’ dedi” diye konuştu.

Önder, kendisinin “Akil İnsanlar” listesinde ise İsmail Beşikci’yi ilk sıraya koydu. Önder, “Çorumlu bir Türk olarak Kürtlerin hakları için ‘gık’ bile demeden yıllarca bedel ödedi, hapis yattı. Bağımsız vicdan böyle bir şeydir” dedi.

Mithat Sancar ile eski Diyarbakır Askeri Savcısı Ümit Kardaş isimlerini de ekledi.