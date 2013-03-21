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Öcalan'ın mesajına CHP tepkisi

Gürsel Tekin: Biz kendi muhatabımız ne diyecek onu merak ediyoruz

21 Mart 2013 22:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında okunan Abdullah Öcalan'ın mesajına ilişkin, "Başbakan ne diyecek, biz onu bekliyoruz" dedi.

Öcalan'ın mesajını değerlendiren Tekin, "Bizim muhatabamızı hükümettir. Masanın bir tarafı konuştu, mesajlarını verdi. İktidar, Başbakan ne diyecek onu bekliyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'da okunan Öcalan'ın mesajını değerlendiren CHP'li diğer bir isim olan Konya Milletvekili Atilla Kart ise, "Yurttaşların tamamına yakını barışı ister, bunun aksi düşünülemez. Sorun şu; orada acaba gerçekten barışın tesisine yönelik kalıcı, ciddi bir çalışma mı yapılıyor? Doğu ve Güneydoğu'daki insanların özlemlerini, beklentilerini tatmin edecek adil, kalıcı demokratik yapıyı inşa edecek arayış mı var, yoksa o insanların beklentilerini, Türkiye’nin beklentilerini bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak, barış vaadi sunuşu altında, Hitler’e doğru artı başkan girişiminin çalışmaları mı var? Olayı bu boyutuyla görmek gerekiyor. Başbakan’ın demokrasi anlayışındaki sakatlık sebebiyle ve öngörüsüzlük sebebiyle umutlu ve iyimser değilim. Çünkü bunu Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında görüyoruz" diye konuştu.

 

'Kılıçdaroğlu izlemedi'

 

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Öcalan'ın mesajını tv kanallarından izlemedi. O saatlerde partisinin Gençlik Kolları ile toplantı halinde olan Kılıçdaroğlu'na, bu toplantısı sonrasında danışmanları tarafından Öcalan'ın mesajına ilişkin detaylı bilgi verildi.

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