Öcalan'ın mesajına Avrupa'dan ilk yorum

Abdullah Öcalan'ın ateşkes çağrısı Avrupa kulislerinde de yankılanmaya başladı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Jean-Claude Mignon, Öcalan'ın çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirten yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Çağrı, Türk makamları tarafından Aralık 2012'de başlatılan çözüm sürecinin devamı açısından fevkalade önemli bir etap oluşturmaktadır. Her türlü şiddetin durması tüm müzakereler öncesinde bir ön koşuldur" ifadelerine yer verildi. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi de dün Strasbourg'da kabul ettiği bir deklarasyonla "İmralı Süreci"ne destek vermişti.