'Ocaktaki su seviyesi ne yazık ki işçilerimizin bulunduğu seviyenin üstünde'

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden kazasında 18 işçinin mahsur kalmasıyla ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 350 metre derinliğindeki ocaktaki su seviyesinin işçilerin bulunduğu seviyenin üzerinde olduğunu söyledi.

Bakan Yıldız, dalgıçların ocakta dalış yapmayı denediğini ancak toprakla karışmış olan suyun dalış yapmaya müsait olmadığını ve 3-4 metre derinlikten sonra dalgıçların da hayati tehlike yaşayacak olması nedeniyle bundan vazgeçildiğini ifade etti.

Bakan Yıldız'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Zaman zaman çamurun giriş ağzını bağlayan anlar oluyor. Şu an İBB’den istediğimiz Türkiye’nin en büyük iki tonluk bir pompası var çok yüksek kapasiteli. Onun montajına başlandı.

Dün gece de söylemiştik. Her geçen zaman yer altındaki işçilerimiz açısından olumsuz bir zamandır, aleyhimize çalışıyor demiştik. Her geçen dakika ümitlerimizi aza indirdiği bir andır. Şu anda su seviyesi işçilerimizin bulunduğu seviyenin üstünde bulunuyor. Burası özel sektörün ama kurtarmayla alakalı hiçbir ayrım yapmaksızın birçok ekip çalışıyor.

Aşağı kadar da indik, bakanlarla birlikte tespit yaptık. Mühendislerle yol haritamızı tazeledik. Ümit ediyoruz ki bir an önce bu suyun boşaltılmasını sağlarız.

Şu an yoğunlaştığımız nokta işçi kardeşlerimizin çıkartılmasıdır. İdari adli soruşturmalar, denetimler teftişler olacaktır. Bunlar ayrı bir süreç, bütün yoğunlaştığımız tespitiyle alakalı söylem spekülatif olur. Şu anda eğimli bir yer zeminde ve derinde çalışılıyor.

Dalgıçlar görüş mesafesi bir metre bile değil. Dalgıçlar indiler baktılar, girmelerinin çok fazla anlam ifade etmeyeceğini, orada üç dört metre bile dalamayacaklarını, kendi can güvenlikleriyle alakalı sıkıntı doğacağı anlaşıldı. Biz buna rağmen girin talimatı veremeyiz.

Aşağıda 10-12 ton civarı su var. bu rakamı vermemiz doğru değil. elimizdeki pompaların tamamı çalışıyor olsa bile, diğer pompalarımız da iki alandan girdireceğiz. Şu anda çalışan da var. su seviyesindeki yükselme tam tersine döndü. Ama bunu bir yandan deşarj etmemiz lazım. Buraya su ne kadar geliyor bunu bilmiyoruz. O yüzden zaman veremeyiz, işimizin kolay olmadığını ifade etmeliyiz.