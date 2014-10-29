Madenden sağ kurtulan işçi o anları anlattı

Karaman Ermenek'te özel bir şirkete ait kömür ocağındaki su baskınından sağ kurtulan işçilerden Kerim Pınarlı, yaşadıkları korkuyu anlattı.

Kerim Pınarlı, 350-400 metrelik derinlikte yemek molası verdikleri sırada aniden bir ses ile rüzgar eşliğinde pis koku duyduklarını söyledi. Arkadaşlarının kaçın demesi üzerine kaçtıklarını kaydeden Pınarlı, geriye döndüklerinde gaz oranı yüksek olduğu için arkadaşlarına yardım edemediklerini ve suyla karşılaştıklarını dile getirdi.



Maden kazasından kendi imkanlarıyla sağ kurtulan işçiler, olayı anlattı. İşçilerden Kazım Pınarlı, içeride arkadaşları olduğunu belirterek çok üzgün olduğunu söyledi. İşverenin ısrarı sonucu madenden çıkmadan yemek yemek zorunda kaldıklarını belirten Kerim Pınarlı, "Eğer yemek saatinde önceki gibi dışarı çıksaydık, bu olayda kimsenin burnu kanamayacaktı." şeklinde konuştu.

