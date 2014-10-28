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Politika

CHP: Maden ocağında ölen olursa 29 Ekim kutlamalarını iptal edeceğiz

CHP, Karaman'daki maden ocağında mahsur kalan 18 işçiden hayatını kaybeden olması haline 29 Ekim kutlamalarını iptal edeceğini duyururken, MHP de kutlama yapmayacaklarını açıkladı

28 Ekim 2014 22:48

Ermenek’te meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin durumu siyasi partilerin de gündeminde. CHP göçük altında kalan işçiler arasında hayatını kaybedenler olması halinde 29 Ekim’de yapılacak tüm müzikli etkinlikleri iptal etme kararı aldı. MHP'li İsmet Büyükataman da yarın kutlama yapılmayacağını, il ve ilçe yöneticilerinin sadece resmi programlara katılacağını söyledi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “İnşallah can kaybı olmaz eğer can kaybı olursa CHP teşkilatlarının yurt çapında yapacakları müzikli kutlamaları iptal ediyoruz” dedi.

Tekin müzikli faaliyetlerin iptal edilmesine rağmen cumhuriyet bayramı nedeniyle yapılacak yürüyüş ve fener alaylarının gerçekleştirileceğini söyledi. Tekin, “Cumhuriyet’e yakışır şekilde sessiz yürüyüşümüzü ve fener alayımızı gerçekleştiririz” dedi.

 

MHP: Kutlama yok

 

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yarın 29 Ekim dolayısıyla 81 ilde MHP'nin herhangi bir kutlama yapmayacağını tüm il ve ilçe yöneticilerinin sadece resmi programlara katılacağını açıkladı.

Büyükataman Ankara'da da genel başkan Bahçeli'nin daha önce açıkladığı gibi Anıtkabir törenine iştirak edeceklerini cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna ise katılmayacaklarını söyledi.

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