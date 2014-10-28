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Yeni yasa çıkınca madende yemek ve servis kesilmiş

18 işçinin mahsur kaldığı Karaman'daki maden ocağında madenin kapatılmasına gerek görülmeyen eksiklerden dolayı 9 bin TL para cezası verildiği ortaya çıktı

28 Ekim 2014 22:01

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit kömürü ocağına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu yıl 19- 20 Haziran tarihlerinde yapılan denetimde, 'madenin kapatılmasını gerektirmeyen eksikliklerden' dolayı 9 bin lira idari para cezası uygulandığı ortaya çıktı.

 

'Yemeği aşağıda yiyorlardı'

 

Olayın meydana geldiği sırada işçilerin yemek molasında olduğu ve birden gelen suyun bulundukları yeri kapladığı, suyun tazyikiyle ocağın yukarısına doğru fırlayan işçilerin kurtulduğu, diğerlerinin çıkamadığı belirtildi.

Yakındaki ocakta çalışanlardan adının açıklanmasını istemeyen bir işçi, "45 gündür işe gelmiyorduk yeni yasa çıktığı için. Biz yemek ve servis verilmediği için işyerinden 45 gündür işe gelmiyorduk. Bu arkadaşlar da gelmiyordu. Yemeğimizi evimizden getiriyoruz. Yasa çıkmadan önce yemek dışarıda yeniyordu" dedi.

 

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