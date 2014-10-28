T24 LogoT24 Logo
Gündem

Madenden kurtulan işçi: Arkadaşlar 'kaçın' diye bağırdı, peşimizden gelemediler

Karaman'daki madende su baskınından kurtulmayı başaran işçiler, olay anını bu sözlerle anlattı

28 Ekim 2014 20:28

Karaman'daki maden ocağında yaşanan su baskınından kurtulmayı başaran işçilerden Kerim Pınar, olay anında fırtınaya benzer bir olay yaşandığını söyledi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Karaman'da su basan madenden çıkmayı başaran işçilerden Kerim Pınar, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Pınar, madenden kendi imkânlarıyla çıktıklarını söyledi.

İlk anda fırtınaya benzer bir olay yaşandığını belirten Pınar, şöyle konuştu: “Su patlamasından pis gaz geldi. Arkadaşlar ‘kaçın’ diye bize haber etti. Biz de kaçtık. Haber eden arkadaşlar maalesef peşimizden gelemedi. Biz geriye döndük, ‘Gelmeyin, kaçın’ dediler. Biz kaçtık, yukarı tırmandık. O esnada su arkamızdan geldi.

Düz galerilerden yukarıya doğru çıkan bacalar var. Peşimizden gelmeyen arkadaşlar muhtemelen oraya doğru çıktılar. Orada olduklarını tahmin ediyoruz. Oraya su basmadıysa kurtulma şansları var.

Maskelerimiz yanımızdaydı. Maske takma şeyimiz olmadı, biz zaten kaçtık. Sıkıntı verici şekilde gaz yoktu. Çok panikledik. Bir an önce kendimizi dışarıya atmaya çalıştık. Bir arkadaşımız daraldı, kendi imkânlarımızla dışarıya çıkardık.”

 

ETİKETLER

karamanermenekmadensu baskını

İlgili Haberler

18 işçinin mahsur kaldığı maden daha önce kapatılmış

Karaman'da 18 maden işçisinin mahsur kaldığı kömür ocağının Torba Yasa'nın yürürlüğü girmesiyle kapatıldığı öğrenildi

Karaman'daki madenin sahibi AKP'den başkan adayı olmuş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı maden sahibinin AKP'den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24