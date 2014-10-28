Madenden kurtulan işçi: Arkadaşlar 'kaçın' diye bağırdı, peşimizden gelemediler

Karaman'daki maden ocağında yaşanan su baskınından kurtulmayı başaran işçilerden Kerim Pınar, olay anında fırtınaya benzer bir olay yaşandığını söyledi.



radikal.com.tr'nin haberine göre, Karaman'da su basan madenden çıkmayı başaran işçilerden Kerim Pınar, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Pınar, madenden kendi imkânlarıyla çıktıklarını söyledi.

İlk anda fırtınaya benzer bir olay yaşandığını belirten Pınar, şöyle konuştu: “Su patlamasından pis gaz geldi. Arkadaşlar ‘kaçın’ diye bize haber etti. Biz de kaçtık. Haber eden arkadaşlar maalesef peşimizden gelemedi. Biz geriye döndük, ‘Gelmeyin, kaçın’ dediler. Biz kaçtık, yukarı tırmandık. O esnada su arkamızdan geldi.

Düz galerilerden yukarıya doğru çıkan bacalar var. Peşimizden gelmeyen arkadaşlar muhtemelen oraya doğru çıktılar. Orada olduklarını tahmin ediyoruz. Oraya su basmadıysa kurtulma şansları var.

Maskelerimiz yanımızdaydı. Maske takma şeyimiz olmadı, biz zaten kaçtık. Sıkıntı verici şekilde gaz yoktu. Çok panikledik. Bir an önce kendimizi dışarıya atmaya çalıştık. Bir arkadaşımız daraldı, kendi imkânlarımızla dışarıya çıkardık.”