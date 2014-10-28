Karaman'da maden ocağında su baskını; 18 işçi mahsur!

Karaman’ın Ermenek İlçesi’ndeki Pamuklu Köyü yakınlarındaki kömür ocağını su bastı, 18 işçi mahsur kaldı. Maden ocağı yetkilisi, Şahin Uyar mahsur işçilerin hayatlarından umudunun olmadığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, ocakta 11 bin ton su olduğunu belirterek, “Zaman aleyhimize işliyor. Su tahliyesini hızlıca yapabilmemiz lazım” dedi. Sabaha karşı madendeki su seviyesi düşmeye başladı. 353 personel 3 uçak 2 helikopterle operasyonu AFAD üstleniyor.

İsimler belli oldu

Ermenek'te maden ocağını su basması sonucu mahsur kalan işçilerin isimleri belli oldu. Madende mahsur kalan 18 işçinin isimleri şöyle:

"Osman Çoksöyler, Hüsnü Çolak, Ali Haznedar, Kerim Haznedar, Mehmet Tokat, Hüseyin Çolak, İsa Gözbaşı, Bahri Üzer, Kamil Yaman, Tezcan Gökçe, Uğur İlhan, Hüseyin Gültekin, İsmail Gürses, Mehmet Baha, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer, Recep Çiloğlu , Ömer Cansu"

'Kaçan arkadaşlar kurtulmuşlar'

Maden ocağı yetkilisi Şahin Uyar, NTV 'ye yaptığı açıklamada “Su çekilme çalışmaları yapılıyor. Su çekilmeden işçileri kurtaramayız. 8 kişi kaçıp kurtuldu. Ocakta yerin altında 350. metrenin 50 metresi su dolu ” dedi.

Olayın işçilerin yemek yediği sırada meydana geldiğini söyleyen Uyar, “12.15′te işçiler yemek yedikleri sırada bacanın bir yerinde su gelmeye başlamış hafif. Bazıları bir şey olmaz diyerek kalmış. Kaçan arkadaşlar kurtulmuşlar. Madende daha önce ölümlü bir kaza gerçekleşmemişti” diye konuştu.

Göçüğün meydana geldiği kömür ocağına, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



'O maden Has Şekerler Madencilik'in'

Mahir Yiğit, su patlaması sonucu meydana gelen maden ocağı göçüğünde 25 işçinin mahsur kaldığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Yiğit, Madenin Has Şekerler Madencilik İşletmesi'ne ait küçük bir ocak olduğunu belirtti.

Vali: 20 işçi yeraltında

Karaman Valisi Murat Koca, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesindeki bir kömür ocağında işçilerin mahsur kalmasıyla ilgili, "Olay, yeraltındaki biriken suyun galeriyi işgal etmesi. Mevcut çalışılan galerinin bir kısmını işgal etmesi. Şu anda 20 işçimiz çalışılan bölümde var. Diğer galeride olanlarda sıkıntı yok. 40'ın üzerinde arkadaş vardı. Onlar çıktı. Şu anda 20 arkadaşımız yeraltında" dedi.

TTK'nın kurtarma ekipleri hazırlıklara başladı

TTK Genel Müdürü Burhan İnan, mahsur kalan maden işçilerini kurtarma çalışmalarına katılmak üzere uzman ekiplerinin hazırlıklarına başladığını söyledi.

İnan, kurtarma ekibinin uçak ya da helikopterle bölgeye ulaştırılması konusunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıyla (AFAD) görüştüklerini kaydetti.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de ekibin en kısa sürüde bölgeye ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.



'10 bin ton civarında su besleniyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenek ilçesindeki maden ocağında su baskını nedeniyle mahsur kalan işçilere ilişkin; "Maden ocağına dolan suyun miktarı yaklaşık 10 bin metreküp. Takribi 10 bin ton civarında ve su bir yandan besleniyor. Şu anda kurulan pompalarla da öncelikle amacımız suyun deşarj edilmesini sağlamak, mutlaka dışarıya çıkarılmasını sağlamak" dedi.

18 işçinin yer altında olduğunu ifade eden Yıldız, sebebini net olarak ortaya koyamadıkları, gerekçelerini daha sonra araştıracakları bir suyun maden ocağına dolduğunu bildirdi.

Çalışmalar gece boyu devam edecek

Ermenek bölgesinde 5 ocak olduğunu, bunun ikisinin denetimler sonrası kapatıldığını anlatan Yıldız, diğer 3'ünün faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yıldız, halen yer altında 18 işçinin olduğunu dile getirerek, "Mersin, Konya, Karaman ve Ermenek'ten bizim ihtiyacımız olan jeneratör, pompa ve her türlü kabloların sevkıyatı yapılıyor. Şu anda pompanın bir tanesi çalışmaya başladı. İkincisi de kuruluyor. O da inşallah bir süre sonra deşarj etmeye başlayacak. Ama daha güçlü pompaların da bir yandan sevkıyatını yapıyoruz. Montajıyla beraber daha hızlı, daha seri bir işlem yapmış olacağız. Ben kederli, sıkıntılı ailelere geçmiş olsun diyorum. İnşallah korktuğumuzdan daha iyi bir sonuca ulaşırız. Çalışmalar gece boyu devam edecek" diye konuştu.

Bir gazetecinin; "18 işçi yer altındayken, çalışmaları izleyip bundan memnuniyet duyduğunuz söyleniyor" şeklindeki sorusu üzerine Yıldız, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar memnuniyet duyulacak bir durum değil. Üzüntülüyüz ve burası sıkıntılı bir ortam. Şu anda işçi arkadaşlarımıza ulaşabilmekle ilgili mücadele veriyoruz. Bizim izlediğimiz görüntüler, su seviyesiyle alakalı AFAD'ın tespit ettiği görüntülerdir. 2 saatte bir metrelik bir yükselme var. Bu yükselmenin mutlaka önüne geçmemiz lazım. Ondan sonra da o seviyeyi indirip arkadaşlarımıza ulaşmak lazım. Zor bir süreç, sıkıntılı bir durum ama bu konuyu burada doğru bir şekilde yönetmek durumundayız. Hükümetimiz tüm kurumlarıyla beraber burada gerekenleri yapıyor."

'Sevindirici bir haber...'

Bakan Yıldız, gece yarısı saat 3:00 sularında yaptığı açıklamada, mahsur kalan işçilerin kurtarılması için yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, "Özellikle dalgıç pompaları ve yeni kurduğumuz pompadan da şu anda verim aldık. Su seviyesi düşmeye başladı. İstediğimiz seviyede olmasa da düşmeye başlamış olması, suyun yükselme eğiliminden düşme eğilimine dönmüş olması sevindirici bir haber" dedi.

'Su seviyesi düşmeye başladı'

Taner Yıldız, 18 işçinin mahsur kaldığı kömür madenindeki su seviyesinin düşmeye başladığını söyledi.

Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dalgıçlarımız çalışmalırına devam ediyor, henüz nihayetlendirmedi. Dalgıç pompalarımızdan ve yeni kurduğumuz pompalardan verim aldık. Su seviyesi düşmeye başladı. İstediğimiz seviyelerde olmasa da suyun düşmeye başlamış olması, suyun yükselme eğiliminden düşme eğilimine doğru dönmüş olması sevindirici bir haber. Su seviyesini düşürmek için gayret ediyoruz. En az 3 tane daha derin kuyu pompası bağlayacağız. 10 - 12 bin tonluk suyu daha çabuk eritebiliyor olmamız lazım. Bunların saatlik performanslarını da takip ediyoruz."

İsimler belli oldu

Ermenek'te maden ocağını su basması sonucu mahsur kalan işçilerin isimleri belli oldu. Madende mahsur kalan 18 işçinin isimleri şöyle:

"Osman Çoksöyler, Hüsnü Çolak, Ali Haznedar, Kerim Haznedar, Mehmet Tokat, Hüseyin Çolak, İsa Gözbaşı, Bahri Üzer, Kamil Yaman, Tezcan Gökçe, Uğur İlhan, Hüseyin Gültekin, İsmail Gürses, Mehmet Baha, Mehmet Özcan, Hasan Tuncer, Recep Çiloğlu , Ömer Cansu"