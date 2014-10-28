'Karaman'daki madende sular her 2 saatte 1 metre yükseliyor'

Karaman'da su baskının yaşandığı maden ocağına akşam saatlerinde ulaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zamanın aleyhe işlediğini vurgulayan Yıldız, "Üst kodumuz 922, alt kodumuz 722 metre. Bunun 820 metresine şu gelmiş bulunuyor. İşçilerimiz de 777 kodunda. O Yüzden zaman aleyhimize işliyor" dedi. Yıldız şöyle devam etti:

"Toplam 34 işçinin vardiyada bulunduğu biliyoruz. Toplam 18 işçinin aşağıda kaldığını görüyoruz. 2 saatte bir metrelik su yükselmesi var. Suyun nasıl gelidiği tespit edilmiş değil. Üst kodumuz 922, alt kodumuz 722 metre.

Bunun 820 metresine şu gelmiş bulunuyor. İşçilerimiz de 777 kodunda. O Yüzden zaman aleyhimize işliyor. Su tahliyesini hızlıca yapabilmemiz lazım. Bir pompamız çalışıyor, tek başına yeterli değil, diğer pompanın montajı yapılıyor."

Bu sırada ocaktan sağ kurtulan ve çevre maden ocaklarında çalışan işçiler Bakan Yıldız'a, "Bu üçüncü su baskını önlem alınsaydı. Böyle olmazdı. Ayrıca Torba Yasası'nda çıkan kanununun ardından işçiler öğle yemeklerini madende yiyorlar. Öğle yemeğini madende yemeselerdi. Bu yaşanmazdı. Ayrıca hemen müfettişler denetim yapsın. Yoksa işveren eksiklikleri giderir ve denetimde birşey çıkmaz" diye tepki gösterdi.

Bakan Yıldız da, "Ben bütün gece buradayım. Şu an tek çabamız su seviyesini azaltmak" dedi. Maden ocağındaki su tahliyesi devam ederken, içeriye hava da veriliyor. (AA)