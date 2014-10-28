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Ankara'ya yürüyen Somalı madenciler, dayanışma için Karaman'a gidiyor

Ankara'ya yürüme kararı alan Somalı madenciler, Karaman'da maden ocağında su baskını sonucu mahsur kalan işçilere destek olmak için yürüyüşlerini yarıda keserek Ermenek'e gidiyor

28 Ekim 2014 23:10

Soma'da maaşları alamadıkları gerekçesiyle Ankara'ya yürüme kararı alan maden işçileri, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında su baskını sonucu mahsur kalan işçilere destek olmak için yürüyüşlerini yarıda keserek Ermenek'e gitti.

Cengiz Topel Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 maden işçisi, 11.00'de Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Kırkağaç ilçesine gelen işçileri burada CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel karşıladı. İşçilerle görüşen Özel, eylemlerinde onlara destek olduğunu belirterek, "Meclisin kapalı olduğu bir haftada meclise gitmek için yola çıkıp bugün akşam soğukta yarın akşam başka bir yerde bu eylem başarısızlığa uğrarsa Somalı madenciler için ve Türkiye işçi sınıfı için bir sıkıntıya dönüşür" dedi.

Özel'in konuşmasında sonra işçilerin bir kısmı Soma'ya dönerken, yaklaşık 130 işçi yola devam etti. Kırkağaç'ın Bakır mevkisine ulaşan maden işçileri, burada Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir maden ocağında su baskını sonucu işçilerin mahsur kaldığını öğrenince, oradaki işçilere ve ailelerine destek olmak için yürüyüşlerini yarıda keserek Ermenek'e yöneldi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi 3 Nolu Şube Başkanı Cafer Bülbül, Bakır mevkisinden 3 otobüsle Ermenek'e doğru yola çıktıklarını dile getirerek, "Oradaki işçilere ve ailelere destek olmak istiyoruz. Onların acılarını en iyi biz anlarız" diye konuştu.(AA)

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