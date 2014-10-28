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Paralarını alamayan Somalı işçiler Ankara'ya yürüyor

301 işçiye mezar olan Eynez Maden Ocağı ile aynı şirket tarafından işletilen Atabacası Maden Ocağı'nda çalışan bir grup işçi, Ankara'ya yürüyüş başlattı

28 Ekim 2014 20:53

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden faciasının meydana geldiği Eynez Maden Ocağı ile aynı şirket tarafından işletilen Atabacası Maden Ocağı'nda çalışan bir grup işçi, bu ayki ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Ankara'ya yürüyüşe başladı.

Cengiz Topel Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 400 maden işçisi, çeşitli sloganlar attı. Bu ayki ücretlerinin henüz ödenmediğini ve ne zaman ödeneceği yönünde bir açıklama yapılmadığını savunan maden işçileri, soruna çözüm üretilmesi amacıyla Ankara'ya yürüyeceklerini bildirdi.

Daha sonra 250 kadar işçi Atatürk Caddesi'ni takiben şehirler arası yola çıkarak, alkışlar ve sloganlar eşliğinde yol kenarından Kırkağaç yönüne yürümeye başladı.

 

'Verilen sözler tutulmuyor'

 

Yürüyüşe katılan ve Atabacası Maden Ocağı'nda çalıştığını söyleyen işçilerden Ali Söğüt, maaşlarını ne zaman alacaklarını bilmediklerini, verilen sözlerin tutulmadığı için Ankara'ya yürüyüş başlattıklarını söyledi. Söğüt, "Ocakların 6 ay geçen süreye rağmen açılmamasına anlam veremiyoruz. Özel bir çalışma mı yürütülüyor? Biz geleceğimizi arıyoruz" dedi.

İşçilerin şehirler arası yolda yürüyüşe başlaması üzerine polis ve jandarma, trafik akışının aksamaması ve güvenlik amacıyla önlem aldı.

 

İşçilerin sayısı 3 bin 500'ü buldu

 

Soma A.Ş’de çalışan ve iki gündür eylemde olan maden işçileri ilçe içinde başlattıkları yürüyüşün rotasını Ankara’ya çevirdi. 3 bin 500 işçi, sayıları artarak Kırkağaç’a ulaştı.

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