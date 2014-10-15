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Soma'da 1700 işçi madene indi

Işıklar Maden Ocağı'nda 9 Eylül'de üçüncü ayakta üretim için 1200 işçi işbaşı yapmıştı

15 Ekim 2014 13:53

Soma'da maden faciasının yaşandığı Eynez Maden Ocağı’nı çalıştıran Soma Kömürleri AŞ'ye ait Işıklar Maden Ocağı'nda üretim için yaklaşık 1700 işçi işbaşı yaptı.

Manisa'nın Soma, Akhisar ve Kırkağaç, Balıkesir'in Savaştepe ve İzmir'in Kınık ilçelerinden gelen ve henüz gün doğmadan servislerle binen işçiler, sabah saat 07.30'da madendeki mesailerine başladı. Daha önce üçüncü ayakta üretim izni verilen ocakta üretim yapılacak.

Faciadan sonra yapılan denetimlerde iş güvenliği koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle iş müfettişlerince faaliyetleri durdurulan ve eksikleri giderilmesi süre verilen Işıklar Maden Ocağı'nda 9 Eylül'de üçüncü ayakta üretim için 1200 işçi işbaşı yapmıştı.

Soma Kaymakamı Bahatin Atçı dün yaptığı açıklamada Işıklar Maden Ocağı'nda üretimin yeniden başlaması için gereken iş güvenliği raporunun olumlu çıktığını belirtmişti.

İlçede 13 Mayıs'ta meydana gelen maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti.

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