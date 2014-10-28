T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karaman'daki madene su eski imalathaneden mi geldi?

Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Torun, Karaman madeninde yaşanan su baskının, eski imalathaneye çok yakın mesafede çalışması nedeniyle olabileceğini söyledi

28 Ekim 2014 23:45

Karaman'ın Ermenek ilçesi Pamuklu köyü yakınlarındaki Has Şeker Madenciliğe ait  bir kömür ocağında su baskını nedeniyle göçük meydana geldi. Mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, muhtemelen eski imalathanede biriken yer altı suyunun patlaması nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

 

İki seçenek var

 

Nilay Vardar’ın Bianet’te yer alan haberine göre, Torun, işçilerin ya bu imalathaneye çok yakın çalıştığını ya da eski imalathanenin yerinin bilinmediğini ifade etti. 

"Madenlerde eski imalat dediğimiz daha önce çalışılıp terk edilen alanlarda zamanla yer altı suyu birikebilir. Bu madenlerde zaman zaman rastlanan bir durum. Böyle durumlarda topuk denen yani suyun diğer galerilere geçmesini engelleyen sistemler kurulur. Bu engel topuğu da imalat planlarına işlenir. Böylece yıllar geçse de o suyun biriktiği yerin neresi olduğu bilinir” ifadesini kullanan Torun, "Söz konusu olayda, henüz inceleme yapmadık ancak muhtemelen ya o eski imalathaneye yakın çalışıldı. Ya da o imalathanenin yeri, imalat notlarına işlenmediği için bilinmiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

"Yer altı suyunun yukarı çıkma ihtimali yüksek olan yerlerde ocak açılır mı?" sorusuna Torun, "Zemin etüdü yapılır, yer altı suyu seviyesi tespit edilir. Sulara karşı önlem alınabiliyorsa çalışabilir" yanıtını verdi.

"Yaşam odası bu işçiler için bir kurtuluş sağlayabilir miydi sorusuna Torun, şu yanıtı verdi:

"Su baskını çok aniden olan bir durum. Yaşam odası da olsa ona ulaşamazlardı. İşçilerin kurtulma şansları olduğunu düşünmüyorum" dedi.

 

ETİKETLER

karamanmadensu baskınıgöçükmahsurişçimadenci

İlgili Haberler

Karaman'daki madenin sahibi AKP'den başkan adayı olmuş

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin mahsur kaldığı maden sahibinin AKP'den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi

Yeni yasa çıkınca madende yemek ve servis kesilmiş

18 işçinin mahsur kaldığı Karaman'daki maden ocağında madenin kapatılmasına gerek görülmeyen eksiklerden dolayı 9 bin TL para cezası verildiği ortaya çıktı

'Karaman'daki madende sular her 2 saatte 1 metre yükseliyor'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 18 işçinin mahsur kaldığı Karaman’daki maden ocağında sular her 2 saatte 1 metre yükseldiğini açıkladı

Ankara'ya yürüyen Somalı madenciler, dayanışma için Karaman'a gidiyor

Ankara'ya yürüme kararı alan Somalı madenciler, Karaman'da maden ocağında su baskını sonucu mahsur kalan işçilere destek olmak için yürüyüşlerini yarıda keserek Ermenek'e gidiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24