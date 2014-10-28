Karaman'daki madene su eski imalathaneden mi geldi?

Karaman'ın Ermenek ilçesi Pamuklu köyü yakınlarındaki Has Şeker Madenciliğe ait bir kömür ocağında su baskını nedeniyle göçük meydana geldi. Mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, muhtemelen eski imalathanede biriken yer altı suyunun patlaması nedeniyle kazanın meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

İki seçenek var

Nilay Vardar’ın Bianet’te yer alan haberine göre, Torun, işçilerin ya bu imalathaneye çok yakın çalıştığını ya da eski imalathanenin yerinin bilinmediğini ifade etti.

"Madenlerde eski imalat dediğimiz daha önce çalışılıp terk edilen alanlarda zamanla yer altı suyu birikebilir. Bu madenlerde zaman zaman rastlanan bir durum. Böyle durumlarda topuk denen yani suyun diğer galerilere geçmesini engelleyen sistemler kurulur. Bu engel topuğu da imalat planlarına işlenir. Böylece yıllar geçse de o suyun biriktiği yerin neresi olduğu bilinir” ifadesini kullanan Torun, "Söz konusu olayda, henüz inceleme yapmadık ancak muhtemelen ya o eski imalathaneye yakın çalışıldı. Ya da o imalathanenin yeri, imalat notlarına işlenmediği için bilinmiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

"Yer altı suyunun yukarı çıkma ihtimali yüksek olan yerlerde ocak açılır mı?" sorusuna Torun, "Zemin etüdü yapılır, yer altı suyu seviyesi tespit edilir. Sulara karşı önlem alınabiliyorsa çalışabilir" yanıtını verdi.

"Yaşam odası bu işçiler için bir kurtuluş sağlayabilir miydi sorusuna Torun, şu yanıtı verdi:

"Su baskını çok aniden olan bir durum. Yaşam odası da olsa ona ulaşamazlardı. İşçilerin kurtulma şansları olduğunu düşünmüyorum" dedi.