T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Ocak ayında e-reçete dönemine geçiliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ocak 2013 itibariyle kamu ve özel kuruluşlarda elektronik reçete uygulamasına geçileceğini duyurdu

23 Ekim 2012 17:02

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından oluşturulan "e-reçete" uygulamasının, Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 1 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye çapında uygulamaya başlandığı ifade edildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, birinci basamak sağlık tesisleri, kurum ve işyerlerinde görev yapanlar hariç, 1 Ocak 2013'ten itibaren manuel reçeteler eczaneler tarafından karşılanmayacağı belirtildi.

 

Hekimler tüm tetkikleri görecek

 

Açıklamada, "SGK kurumsal hekim şifresi" ile yalnızca e-reçete yazılmadığı, hekimlerin ''medeczane.sgk.gov.tr/doktorweb" uygulaması üzerinden muayene ettikleri hastanın TC kimlik numaralarını girerek e-raporlarını (ilaç raporlarını), raporlu ve raporsuz ilaçlarını, BT-MR tetkik sonuçlarına ait raporlarını ve reçeteye yazmış olduğu ilaca ait bilgileri görebildiği kaydedildi.

 

Eczaneler manuel reçeteleri karşılamayacak

 

"E-reçete" uygulamasına ilişkin analiz çalışmalarında, 24 bin 12 hekimin halen manuel reçete yazmasına rağmen ''SGK kurumsal hekim şifresi'' almadığının, 39 bin 208 hekimin şifre almasına karşı reçetelerin tamamını hala manuel olarak yazdıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, 1. basamak sağlık tesisleri hariç olmak üzere Ocak 2013 tarihi itibarıyla yazılan manuel reçetelerin eczaneler tarafından kesinlikle karşılanmayacağı bildirildi.

 

ETİKETLER

e reçeteSGKeczanereçetehekimhekim şifresi

İlgili Haberler

Hastayı belli bir ilaca ve eczaneye zorlayan hekime dava

İzmir'de bir hasta yakınının şikâyeti, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimi sanık sandalyesine oturttu.

Eczane açmak zorlaşıyor!

Eczacılık Kanunu değişiyor, eczane açmak zorlaşıyor. "Zincir eczane" ve "ilacın markete çıkması"nın önü kesiliyor

Eczanelerde 'kiralık diplama' dönemine son verildi

Yeni yasaya göre bir başkasının eczacılık diplomasını kiralayarak faaliyet gösteren işletmeler muvazaalı eczane sayılacak

E-reçete başladı ama bilen yok!

Yeni sisteme göre doktorlar, hastaya reçelerini kâğıt kullanmaksızın bilgisayar ortamında yazıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24