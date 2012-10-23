Ocak ayında e-reçete dönemine geçiliyor

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından oluşturulan "e-reçete" uygulamasının, Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 1 Temmuz 2012 tarihinde Türkiye çapında uygulamaya başlandığı ifade edildi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, birinci basamak sağlık tesisleri, kurum ve işyerlerinde görev yapanlar hariç, 1 Ocak 2013'ten itibaren manuel reçeteler eczaneler tarafından karşılanmayacağı belirtildi.

Hekimler tüm tetkikleri görecek

Açıklamada, "SGK kurumsal hekim şifresi" ile yalnızca e-reçete yazılmadığı, hekimlerin ''medeczane.sgk.gov.tr/doktorweb" uygulaması üzerinden muayene ettikleri hastanın TC kimlik numaralarını girerek e-raporlarını (ilaç raporlarını), raporlu ve raporsuz ilaçlarını, BT-MR tetkik sonuçlarına ait raporlarını ve reçeteye yazmış olduğu ilaca ait bilgileri görebildiği kaydedildi.

Eczaneler manuel reçeteleri karşılamayacak

"E-reçete" uygulamasına ilişkin analiz çalışmalarında, 24 bin 12 hekimin halen manuel reçete yazmasına rağmen ''SGK kurumsal hekim şifresi'' almadığının, 39 bin 208 hekimin şifre almasına karşı reçetelerin tamamını hala manuel olarak yazdıklarının görüldüğü belirtilen açıklamada, 1. basamak sağlık tesisleri hariç olmak üzere Ocak 2013 tarihi itibarıyla yazılan manuel reçetelerin eczaneler tarafından kesinlikle karşılanmayacağı bildirildi.