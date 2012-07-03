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Sağlık

E-reçete başladı ama bilen yok!

Yeni sisteme göre doktorlar, hastaya reçelerini kâğıt kullanmaksızın bilgisayar ortamında yazıyor

03 Temmuz 2012 12:14

SGK’nın e-reçete uygulaması, dün tüm yurtta başladı. İstanbul'dai eczanelerden dördü henüz hiç E-reçeteli müşterinin gelmediğini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre, bir eczane iki hastanın reçetelerini sorunsuz görüntüleyip verdiklerini belirtirken “Sabah saatlerinde sistem oldukça yavaş işliyordu. Fakat öğleden sonra bir problemle karşılaşmadık” dedi. Henüz e-reçeteli müşteriyle karşılaşmayan eczacılarsa sistemin nasıl işlediği ile ilgili bilgi sahibi değildi.

 

Ne değişti?

 

Yeni sisteme göre doktorlar, hastaya reçelerini kâğıt kullanmaksızın bilgisayar ortamında yazıyor. Eczaneler yazılan bu e-reçeteleri MEDULA isimli sistem üzerinden görüntülüyor. Hastalar, gittikleri eczaneden reçete göstermeden sadece numarası ve TC kimlik numaralarıyla sistemde adlarına kayıtlı ilaçlarını alabiliyor. Sistemle, kâğıt tasarrufu, ayrıca ‘okunamayan reçeteye bağlı yanlış ilaç verilmesi’ sorununun bitirilmesi hedefleniyor.

’E-reçete’ uygulaması Kayseri’de de sorunlu bşladı. DHA’nın haberine göre eczanelerin bilgisayarlarıyla ilaç takip sistemine girdiklerinde, zaman zaman sıkıntı yaşadıkları, ekrana ’Bakım nedeniyle kapalıdır’ uyarı yazısı geldiği ve sistemin sağlıklı çalışmadığı, çok sayıda vatandaşın ilaç alabilmek için eczanelerde beklediği belirtildi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyesi Ahmet Özçavuşoğlu da sistemin yeni uygulamaya başlaması nedeniyle bazı sıkıntıların olduğunu ifade ederek “Reçete girilmesinde ilk günlerde bazı sıkıntılar olduğu doğru. İleriki günlerde sistemin daha iyi işleyeceğini bekliyorum” diye konuştu.

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