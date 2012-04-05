Eczane açmak zorlaşıyor!

Eczacılara avukatlar gibi 1 yıl staj zorunluluğu getiriliyor. Türk Eczacıları Birliği'nin hazırladığı Eczacılık Kanun Taslağı, Meclis'teki siyasi partilerce imzaya açılarak yasa teklifi haline getirildi. Teklifle yeni eczane açılması için nüfus kriteri getirilecek.

Türk Eczacılar Birliği'nin yıllardır üzerinde çalıştığı metin, Sağlık Bakanlığı ve tüm siyasi partilerin eczacı vekilleriyle yapılan toplantılar sonunda kabul gördü. Partiler ayrı ayrı, aynı metni kanun teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunmaya başladı.

Mevcut yasaya göre, isteyen eczacı istediği yere eczane açabiliyor. Ama yeni düzenlemeyle bu durum sona erecek. Çünkü yeni eczane açılması için nüfus kriteri getirilecek.

Bir ilçede "her 3 bin 500 kişiye 1 eczane" düşecek şekilde eczane açılabilecek. Böylece, 35 bin kişilik bir ilçeye 10'dan fazla eczane açılamayacak. Hiç eczanesi olmayan bir yer içinse nüfus kriteri şartı aranmayacak.

Mevcut eczanelerin kendi bulundukları ilçe içinde istedikleri kadar nakil hakları olacak. Ama kendi bulundukları ilçe dışına 1 kez nakil yaptırabilecekler.

Yeni düzenlemeyle mesleğe yeni başlayacak eczacıların tıpkı avukatlıkta olduğu gibi 1 yıl başka bir eczanede çalışması yani staj yapması gerekecek.

Muvazaalı eczanelerle mücadele için de kurallar getirilecek. Diplomasını kiralayan eczacıya 5 yıl meslekten men cezası verilebilecek. Yeni yasayla, eczanelerde nelerin satılabileceği netleşecek. Ancak eczanelerin sattığı mevcut ürünler kısıtlanmayacak.