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Eczanelerde 'kiralık diplama' dönemine son verildi

Yeni yasaya göre bir başkasının eczacılık diplomasını kiralayarak faaliyet gösteren işletmeler muvazaalı eczane sayılacak

18 Mayıs 2012 10:39

Eczaneler kanununda değişiklik öngören teklif Meclis Genel Kurulu’ndan tüm partilerin desteğiyle geçti. Eczanelerde ‘kiralık diploma dönemine son veren yeni düzenleme aynı zamanda bir çok köklü değişiklik içeriyor.

Eczaneler kanununda yapılan değişiklik Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmenin ardından kabul edildi.

Düzenlemeye tüm partilerden destek geldi.

Yeni yasaya göre bir başkasının eczacılık diplomasını kiralayarak faaliyet gösteren işletmeler muvazaalı eczane sayılacak.

Bu tür eczalenerin ruhsatı iptal edilecek ve 5 yıl süreyle eczane açma izni verilmeyecek.

Yasayla ayrıca eczane sayılarına da sınırlama getirildi. Bundan böyle, serbest eczane sayıları ilçe sınırları içindeki nüfusa göre ayarlanacak.

Ruhsat verilirken ise en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane düşmesi şartı aranacak.

 

Alternatif tedavi eczanede

 

Yasayla beşeri ilaçlar, geleneksel tıbbi ürünler, Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi homeopatik (alternatif tedavi yöntemi) tıbbi ürünler ve enteral (alternatif beslenme yöntemi) beslenme ürünleri dahil, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar özel tıbbi amaçlı bebek mamaları eczanelerde satılabilecek.

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