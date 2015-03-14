Obama canlı yayında hakkındaki kötü tweet'leri okuyup kahkahayla güldü

Bir televizyon programına çıkan ve teknolojiyle ilişkisini anlatan ABD lideri Barack Obama, kendisi hakkında yazılmış kötü tweet’leri okurken gülmeden edemedi.



tr.sputniknews.com'un haberine göre, ABC kanalında Jimmy Kimmel’in konuğu olan ABD Başkanı Barack Obama güvenlik sebebiyle ses kaydı uygulaması olan akıllı telefonları kullanmadığını, Blackberry ile yetinmek zorunda olduğunu, mesaj yerine e-posta atmakta tercih kıldığını ve tweet’lerinin çoğunu kendisinin atmadığını itiraf etti.

Obama programın bir bölümünde de Twitter’da kendisi hakkında yazılmış eleştirel ve komik tweet’leri okuyup yine esprili bir şekilde yorumlarda bulundu.



Obama ‘Haha, çok güldüm’ yazan bir kullanıcıya "Haha yazdıysan ‘güldüm’ demen gerekmez" yanıtını verdi.



Obama’nın bu ‘Kötü tweet’ler: Obama versiyonu’ bölümü hakkında yaptığı genel değerlendirme ise geceye dair en çok hatırlanan ifadelerden biri oldu: “Tweet’ler aslında o kadar da kötü değildi. Siz bir de Senato’nun benim için söyledikleri dediklerini duyun.”