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Dünya
Deutsche Welle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davası başlıyor

Konya'da lise öğrencisi 16 yaşındaki Mehmet Emin Altunses'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanmasına başlanıyor.

06 Mart 2015 10:40


Konya 3′üncü Çocuk Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak Mehmet Emin Altunses, ders sırasında gözaltına alınarak tutuklanmış, yapılan itiraz sonucu 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu.

Altunses'in "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla yargılanmasına Adalet Bakanlığı izin vermişti.

İddiaya göre, Mehmet Emin Altunses bir anma etkinliği sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hırsız" sıfatını kullanarak hakaret etti.

Hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Emin Altunses, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan ilk çocuk oldu.

Dava hukukçular ve muhalefet tarafından eleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) davayla ilgili gelişmeleri yakından izliyor. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, "Bu dava bizim için onur davasıdır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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