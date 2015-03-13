Üniversiteli genç Erdoğan'a hakaretten cezaevinde!

Kayseri’de Gezi Parkı protestoları sırasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Aykutalp Avşar, polisler tarafından yakalanarak cezaevine konuldu.

Gezi eylemleri sonrası Kayseri Cumhuriyet meydanındaki protesto eylemleri sırasında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı 'diktatör' olmakla suçlayan slogan attığı iddiasıyla Aykutalp Avşar hakkında soruşturma başlatıldı.

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Aykutalp Avşar, hakkında Kayseri 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 'devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aykutalp Avşar dün polisler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Vatan Partisi’nden yapılan açıklamada Aykutalp Avşar’ın dün akşam saat 17.00 sıralarında Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü Yılı Törenleri için Çanakkale’ye gitme hazırlığı yaparken polisler tarafından alındığı belirtildi.

Aykutalp Avşar’ın avukatı İlhami Şimşek, tutuklanmasına itiraz ederek denetimli serbestlik yasasından yararlanmak için başvuracaklarını söyledi.