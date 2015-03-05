Can Dündar'a Erdoğan'a hakaretten takipsizlik

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. 13 gün sonra tamamlanan takipsizlik kararında, suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

17 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Celal Kara ile yaptığı röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Gazeteci Can Dündar hakkında başlatılan soruşturma 13 gün sonra tamamlandı. Soruşturmayı bakan basın savcısı Umut Tepe, geçen hafta ifadesini aldığı Can Dündar hakkında takipsizlik kararı verdi. Savcı Tepe, takipsizlik kararında suçun unsurlarının oluşmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının, suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı.