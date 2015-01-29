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Can Dündar için duruşmaya zorla getirilme kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a alenen hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Can Dündar'ın, duruşmaya "zorla getirilmesine" karar verildi

29 Ocak 2015 18:42

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar'ın, gazetedeki köşesinde 1 Temmuz ve 18 Temmuz 2014'de yazdığı yazılarda, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. 

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Can Dündar katılmadı. Müştekiler Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan'ı avukat Hatice Özay, sanık Can Dündar'ı ise avukat Bülent Utku temsil etti.

Duruşmada söz alan Bülent Utku, müvekkilinin yurt dışında olduğunu ve bu yüzden duruşmaya katılamadığını belirterek, Dündar'ı bir sonraki duruşmada hazır edeceklerini söyledi.  

Avukat Hatice Özay ise şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, Dündar'ın cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Dündar'ın "zorla getirilmesine" hükmederek duruşmayı erteledi.

 

İddianame

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Recep Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın avukatı tarafından 7 Ağustos 2014'de sunulan şikayet dilekçesinde, Can Dündar'ın Cumhuriyet Gazetesi ve "cumhuriyet.com.tr" adlı internet sitesinde yayınlanan, 18 Temmuz 2014 tarihli, "Fezlekeleri okumak hakkımız" başlıklı ile 1 Temmuz 2014'deki "Erdoğan'ın yumuşak karnı" başlıklı yazılarında, Erdoğan'a, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve oğlu Bilal Erdoğan'a karşı da "hakaret" suçunu işlediği belirtiliyor.

İddianamede, Dündar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a , "kamu görevinden dolayı alenen hakaret etmek" suçundan 2 yıl 4 ay'a kadar, oğlu Bilal Erdoğan'a ise "alenen hakaret etmek" suçundan 2 yıl 2 ay'a kadar hapsi isteniyor. 

 

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