Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar'ın, İstanbul merkezli 17 Aralık soruşturmasını yürüten dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Kara ile yaptığı röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "hakaret" içerdiği öne sürülen beyanları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasına ilişkin Dündar'a "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere tebligat gönderdiği kaydedildi. Dündar'ın, tebligatın ulaşmasının ardından ilerleyen günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade vermesi bekleniyor.