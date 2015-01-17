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Can Dündar: Medyaya baskıya karşı ortak direnç göstermenin zamanı geldi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, Türkiye'de basının hiçbir zaman bu kadar yoğun bir baskıya maruz kalmadığını dile getirdi

17 Ocak 2015 22:32

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, Türkiye’de medyaya yapılan baskıya karşı ortak direnç göstermenin zamanının geldiğini söyledi.

Usta gazeteci Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törene katılan Can Dündar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Birand'ın yokluğunu medyanın bugünkü durumunda daha çok hissedildiği söyleyen Dündar, "Türkiye'de basın hiçbir zaman tam anlamıyla özgür olmadı. Ama hiçbir zaman da bu kadar yoğun bir baskıya maruz kalmadı" diye konuştu.

 

'Cumhuriyet basıldığındada Zaman'dan arkadaşlar gelip, dayanışma sergilediler'

 

Medyaya yapılan baskıya karşı ortak direnç göstermenin zamanının geldiğini dile getiren Dündar, "Zaman gazetesine yapılanları bize yapılmış kabul ettiğimizi söyledik. Burada fikrin ayrı olmasının önemi yok. Burada baskıya karşı ortak direnç göstermemizin zamanı geldi. Bir yandan da bu dayanışmanın temelleri atılıyor diye düşünüyorum.

Cumhuriyet basıldığında da Zaman'dan arkadaşlar gelip dayanışma sergilediler. Bu önemli bizim için, demek ki ders alıyoruz bundan sonra da aynı baskıya maruz kalmamak için bu dayanışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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