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Yay-Sat'a Charlie Hebdo baskını!

Polis, Paris'te çizerleri öldürülen Charlie Hebdo dergisinin katliamdan sonra bugün piyasaya çıkan ilk sayısından bir seçki yayımlayan Cumhuriyet gazetesini de dağıtan Yay-Sat'ı bastı, dağıtımı bir saat süreyle durdurdu!

14 Ocak 2015 05:41

Cumhuriyet gazetesinin Fransa'da yayımlanan mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'te uğradığı kanlı baskından sonraki ilk sayısını yayımlayacağı haberi Türkiye'de savcılık ve polisi harekete geçti. Cumhuriyet'in de dağıtımını yapan Türkiye'deki iki büyük dağıtım şirketinden biri olan Yay-Sat'a baskın yapan polis dün gece gazete dağıtımını bir saat boyunca durdurdu.

T24'ün aldığı bilgilere göre,Yay-Sat'ın kamyonlara yükleme yapılan İstanbul'daki tesislerine baskın yapan polis, Cumhuriyet'in yaptırdığı baskılarından örnekler sordu. Yay-Sat yetkilileri, Cumhuriyet'in, Charlie Hebdo'nun bugün piyasaya çıkan ve Türkiye'deki yayın haklarını elde ettiği sayısından yaptığı seçkiyi gösterdiler. Cumhuriyet'in Charlie Hebdo'nun bugün yayına koyduğu 16 sayfalık baskıdan yaptığı üç-dört sayfalık seçkiyi gösterdiği emniyet yetkilileri savcılığı arayarak yayın hakkında bilgi verdiler. Savcılık, ana sayfasında ve yaptığı seçkide Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'i ima eden tasvire "Her şey affedildi" ile "Ben Charlie'yim" dedirtilen çizginin yer aldığı ana sayfadaki karikatürü Cumhuriyet'in yayımlamadığı bilgisini alınca dağıtımın serbest bırakılması talimatı verdi. Yay-sat yetkililerinin hatların kaçırılmakta olduğu uyarısı ve savcılıktan gelen talimat üzerine polis yaklaşık bir saat bıyunca durdurduğu dağıtım üzerindeki engeli kaldırdı.

Ancak Cumhuriyet yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan, Hz. Muhammed'in ima edildiği tasviri yazılarının yayımlandığı köşelere koydular.

Bu arada Cumhuriyet gazetesinin Twitter hesabından, dağıtım engelinin yaşandığı sırada şu mesajlar atıldı:

"Yazarlarını terör saldırılarında yitiren Cumhuriyet, Charlie Hebdo katliamının acısını çok iyi anlamaktadır."

"İfade özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı en şiddetli biçimde kınadık. Dayanışmamızı haber ve yorumlarımızla gösterdik."

"Bu dayanışmanın parçası olarak Charlie Hebdo'nun özel sayısından 4 sayfalık bir seçkiye bugün gazetemizde yer veriyoruz."

"Bu seçkiyi hazırlarken yayın ilkelerimiz ışığında toplumların inanç özgürlükleri ve dini hassasiyetlerine de özen gösterdik."

"Cumhuriyet, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ifade özgürlüğünü savunmaya var gücüyle devam edecektir."

 

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