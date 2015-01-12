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Dünya

'Davutoğlu, Paris yürüyüşüne katılarak adeta 'Charlie Hebdo'nun mezarına tükürdü'

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Ahmet Davutoğlu'nun Paris yürüyüşüne katılmasının uluslararası imajını düzeltme çabası olarak değerlendirdi

12 Ocak 2015 23:55

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RWB),  Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Paris yürüyüşüne katılmasını, Charlie Hebdo katliamında ölenlerin mezarına tükürmek olarak değerlendirdi.

The Huffington Post gazetesinde yer alan habere göre, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, Ahmet Davutoğlu'nun Paris'te Charlie Hebdo katliamında ölenler anısına düzenlenen yürüyüşe katılmasına yönelik sert ifadeler kullandı. 

RWB, ülkelerinde gazetecilere zulmeden, basın özgürlüğünü kısıtlayan, adeta hiçe sayan Mısır, Türkiye, Rusya, BAE gibi ülkelerin liderlerinin Paris Yürüyüşüne katılmasını iki yüzlülük ve 'uluslararası imajlarını düzeltme çabası' olarak gördü.

Louise Ridley'in haberine göre; Sınır Tanımayan Gazeteciler (Reportes Without Borders-RWB) oluşumu, ülkelerinde gazetecilere zulmeden liderlerin Paris Yürüyüşüne katılmaları karşısında şoke olduklarını dile getirdi.

Gazeteye açıklama yapan, RWB Genel Sekreteri Christophe Deloire ortaya çıkan ironiyi "Gazetecileri susturmak isteyen ülke temsilcilerinin oluşan bu duygusal durumu istismar ederek kendi uluslararası imajlarını düzeltmeye çalışmaları kabul edilebilir değil" şeklinde değerlendirdi.

"Basın özgürlüğü canavarlarına Charlie Hebdo maktüllerinin mezarına tükürmelerine müsade etmemeliyiz^" diyen Deloire, "Charlie Hebdo için dayanışma göstermemiz gerekirken dünyanın başka yerlerindeki Charlie Hebdo'ları da unutmamalıyız" hatırlatmasında bulundu.

 

'Hangi yüzle yürüyüşe katılıyorlar?'

 

Yazılı açıklamasında da eleştirilerine devam eden RWB, basın özgürlüğünü hiçe sayıp Paris Yürüyüşüne katılan liderler için, "Basın özgürlüğü canavarı rejimlerin temsilcileri hangi yüzle, ifade özgürlüğünü en radikal şekilde savunan Charlie Hebdo'ya saygı yürüyüşüne katılıyor?" dedi.

RWB; Mısır, Türkiye, BAE, Rusya gibi 'gazetecilerin ve blog yazarlarının sistematik bir şekilde zulme uğradığı' ülke temsilcilerinin yürüyüşe katılmasıyla çileden çıktıklarını, şaşkına döndüklerini ve bunun kabul edilebilir olmadığını dile getiriyor.

RWB'nin hazırladığı dünya basın özgürlüğü sıralamasına göre 180 ülke arasından, Mısır 159'uncu, Türkiye 154, Rusya 148, BAE 118'inci sırada yer alıyor.

Paris'teki yürüyüşe birçok dünya liderlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bir buçuk milyon kişi katıldı.

 

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