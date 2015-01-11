Dünya Charlie Hebdo için ayakta, Paris'te tarihi yürüyüş

Fransa'da Charlie Hebdo dergisinde 12 kişinin Kouachi kardeşler tarafından katledilmesiyle başlayan, bir trafik polisinin vurularak hayatını kaybetmesiyle devam eden ve 4 rehinenin hayatını kaybettiği kanlı operasyonla gündeme gelen terörizme karşı ifade özgürlüğü ve birlikte yaşam için sokağa çıkan 1 milyondan fazla Fransız, Cumhuriyet Meydanı'ndan Ulus Meydanı'na yürüdü.

Saldırıları protesto etmek için Paris'te düzenlenen yürüyüşe 50'ye yakın hükümet ve devlet başkanı da katıldı. Yürüyüşte Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil etti.

Yürüyüşün yapılacağı Cumhuriyet Meydanı, sabah saatlerinden itibaren göstericilerin girişine açıldı.

Yürüyüşe 50'ye yakın ülkeden devlet ve hükümet başkanı katıldı. Yürüyüşe katılmak üzere Paris'e giden Başbakan Ahmet Davutoğlu, Elysee Sarayı'nın girişinde Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından karşılandı. Sarayda toplanan liderler daha sonra hep birlikte yürüyüşün başlayacağı Cumhuriyet Meydanı'na doğru hareket etti. Davutoğlu, Fransızca attığı tweet'te, "Fransız halkıyla teröre karşı birlik olmak için Paris'teyim" ifadesini kullandı.

Gösteri yürüyüşünü çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanının katılması, güvenlik önlemlerini artırılmasına yol açtı.

Yürüyüş sırasında izdihamın önüne geçmek için yürüyüşün gerçekleşeceği üç kilometre uzunluğundaki Republique ve Nation meydanları arasında iki ayrı parkur belirlendi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, yürüyüşe katılacak liderleri Elysee Sarayı'nın girişinde karşıladı.

Davutoğlu'ndan Fransızca tweet

Başbakan Davutoğlu, Elysee Sarayı'na ulaştığı dakikalarda Twitter'daki hesabından Fransızca tweet attı. Davutoğlu'nun "Fransız halkıyla teröre karşı birlik olmak için Paris'teyim" anlamına gelen Fransızca tweet'i, kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

1 milyon kişi

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, dün basına yaptığı açıklamada, ülkede son yaşanan terör saldırıları karşısında birlik ve beraberlik mesajının verileceği Cumhuriyet Yürüyüşü'ne en az bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini söylemişti.

Fransa'nın farklı kentlerinde dün yapılan gösterilere ise yaklaşık 700 bin kişi katılmıştı.

Yetkililer, Paris'teki yürüyüşe katılanların sayısının 1,3 milyon ile 1,5 milyon arasında olduğunu söyledi.

Yürüyüşe Başbakan Davutoğlu'nun yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Charles Michel, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Danimarka Başbakanı Helle Thorning-Schmidt ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov başta olmak üzere çok sayıda lider katıldıu.