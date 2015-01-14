Yeni Akit'ten Charlie Hebdo'ya: Charlie yine kaşındı

Fransa'nın başkenti Paris'te 12 kişinin katledildiği mizah dergisi Charlie Hebdo'ya Yeni Akit gazetesi, olaydan sonraki ilk baskısında Hazreti Muhammed’in karikatürüne yer vermesini 'Charlie yine kaşındı' sözleriyle değerlendirdi.

Yeni Akit gazetesinde 'Charlie yine kaşındı' başlığıyla verilen haber şöyle:

"Geçtiğimiz Çarşamba Paris’teki bürosuna baskın düzenlenen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği küstah Charlie Hebdo dergisi, bugün yayınlanan son sayısında bir kez daha Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i temsil ettiği iddia edilen çirkin karikatürüne yer verdi. Derginin basınla paylaşılan ilk sayfasında elinde “Hepimiz Charlie’yiz” pankartı taşıyan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i temsil ettiği iddia edilen karikatürüne yer verildi. Karikatürün hemen üzerindeyse “Hepiniz affedildiniz” yazısının yer aldığı görüldü.

Öte yandan haftada 60 bin civarında baskı yapan Charlie Hebdo dergisinin saldırı sonrası yayınlanan ilk sayısı için 3 milyon civarında baskı yaptığı ifade edildi."