Charlie Hebdo'nun katliam sonrası ilk kapağı



Charlie Hebdo'nun yarın piyasaya çıkacak yeni sayısının kapağında Hz. Muhammed yer alıyor.

Beyazlar içindeki figür, "Hepimiz Charlie'yiz" (Je Suis Charlie) yazılı bir döviz tutuyor. Gözlerinden yaşlar gelen figürün üstünde ise "Her şey affedildi (tout est pardonne)" ibaresi yer alıyor.

Derginin yeni sayısı 16 dilde, 3 milyon adet basılacak.

Charlie Hebdo'ya geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüştü. Hayatını kaybeden derginin 5 karikatüristi arasında, yazı işleri müdürü Stéphane Charbonnier de vardı.