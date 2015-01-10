Yeni Akit: Siz hepiniz Charlie olun, biri de çıkar olur Kuaşi kardeşler!

Paris’te Charlie Hebdo dergisinde 12 kişiyi öldürüp dün sıkıştırıldıkları matbaaya düzenlenen operasyonla öldürülen Kouachi kardeşleri köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Hürriyet gazetesi, ‘Kalem susmaz’ diye manşet attı. Pardon, ‘Kalem susmaz’ manşetini, acaba hangi anlamda söylediler? ‘Hz. Peygamber’e hakaret ederiz. Birileri çıkıp, hakaret edenleri öldürse de.. Sonra biz, yine hakareti devam ettiririz.. Böylece hakaret eden kalemler susmaz’ anlamında mı söylediniz?” dedi.

Karahasanoğlu yazısında “O anlamda söyledi iseniz. Bunun cevabı belli. Kısır döngüdür bunun sonu.. Sen Charlie olursun. Birileri de Kuaşi kardeşler.. Sen ‘Hepimiz Charlie’yiz’ dersin.. Birileri de çıkar, ‘Hepimiz Kuaşi kardeşleriz’ der” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun Yeni Akit gazetesinin bugünkü (10 Ocak 2014) nüshasında yayımlanan, “Siz hepiniz Charlie olun, biri de çıkar olur Kuaşi kardeşler!” başlıklı yazısı şöyle:

‘Siz hepiniz Charlie olun,

biri de çıkar olur Kuaşi kardeşler!’

Hz Peygamber’i tahkir etmek isteyenler, iki kardeş tarafından öldürüldüler.

“Katliam.. Vahşet.. Basın özgürlüğüne darbe.. Ölenlerin suçu, sadece karikatür çizmekti. Sıkılan kurşunlar, düşünce özgürlüğünedir. İnsanlar düşüncelerinden dolayı cezalandırılmamalı!” dediler..

Bununla yetinseler, yine iyi..

Hürriyet gazetesi, “Kalem susmaz” diye manşet attı.

Pardon, “Kalem susmaz” manşetini, acaba hangi anlamda söylediler?

“Hz. Peygamber’e hakaret ederiz. Birileri çıkıp, hakaret edenleri öldürse de.. Sonra biz, yine hakareti devam ettiririz.. Böylece hakaret eden kalemler susmaz” anlamında mı söylediniz?

O anlamda söyledi iseniz.

Bunun cevabı belli.

Kısır döngüdür bunun sonu..

Sen Charlie olursun.

Birileri de Kuaşi kardeşler..

Sen “Hepimiz Charlie’yiz” dersin..

Birileri de çıkar, “Hepimiz Kuaşi kardeşleriz” der..

Var mı bunun sonu?

Yok..

O zaman görev, ilk hakareti yapana düşüyor.

Görev, ilk saldırının failinin sırtında..

Yani, Hz. Peygamber’e hakaret edende..

Sen hakaret etme..

Kimse de sana saldırmasın!..

İşte o zaman, sadece sen bağırmazsın: “Kalem susmaz” diye..

“Kalem susmaz.. Tüfek de kullanılmaz!” der, herkes..

•

“Aaa.. İşe bak.. Nerde ise Kuaşi kardeşleri savunacaksın.. Nerde ise adam öldürmeyi savunacaksın” diyecekler..

Pardon?!

Adam öldürmenin kınanmayacağı, normal görüleceği durumlar yok mudur!

“Hepimiz Charlie’yiz” diyen avanesi, kızacak.. Hep birlikte köpürecekler..

Durun, telaşlanmayın hemen.

Sakin olun..

“Bak bak.. İtiraf etti” diye suçüstü yapmış polis havasına girmeyin hemen..

Kendimi değil, sizi anlatıyorum ben.

Dün akşam saatlerinde, “Kuaşi kardeşler”in infaz edildiği haberi gelince, ağzınız nasıl da kulağınıza varıyordu!

Hiçbiriniz demedi, “İnsan öldürülmesine karşıyız!”

Bir taneniz bile, itiraz etmedi: “Bu ne gaddarlık. İnsanları niye öldürüyorsunuz ki?”

Hatta kutlamalar yapanınız bile vardı..

Eee?

Niye sevindiniz ki, “Kuaşi kardeşler”in ölümüne?

İki gün önce..

İslama hakaret edenler öldürüldüğünde kıyameti kopartıyordunuz...

Şimdi “Kuaşi kardeşler”in öldürülmesine seviniyorsunuz..

Nasıl insanlarsınız siz?

Hiç mi vicdanınız yok sizin?

•

“Ama” diyecekler.

“Kuaşi kardeşler, insan öldürdü. Dolayısı ile ölmeyi hakettiler!”

Yani “Ölümü hakedenler olabilir” diyorsunuz..

Yanlış anlamadık, değil mi..

İşte bu “tez”inizi biraz geliştirin..

Ben katılmıyorum ama..

“Kuaşi kardeşler” de, sizin bu “tez”inizi geliştirerek, “Hepimiz Charlie’yiz” diyenlerin “katliam” olarak tanımladığı o eyleme karar vermiş olabilirler..

Siz de kabul ediyorsunuz ya..

Kuaşi kardeşler, İslama hakaret niteliğindeki karikatürler sebebi ile o eylemi gerçekleştirdiler..

Yoksa.. Sabah kahvaltısına giderken..

“Ne yapalım, ne yapalım. Tamam bulduk, şu dergidekileri öldürelim” demediler!..

Onlar da kendilerine göre bir gerekçe bulmuşlar.

Doğru veya yanlış!

O gerekçe ile, 12 kişiyi öldürmüşler..

Dün akşam saatlerinde, “Kuaşi kardeşler”i infaz edenlerin, kendilerine göre buldukları “gerekçe” benzerinden bir gerekçe!..

•

Onun için, ilk gün yaptığım çağrımı tekrarlıyorum!

“Ölümlerin olmadığı dünya”yı inşa etmek için..

Kimse kimseye, hakaret de etmesin..

Kimse kimseye, “Nanik.. Bir şey yapamazsın ki” küstahlığını da sergilemesin!

Dolayısı ile, kimse kimseyi, “Beni tahrik etti” diyerek öldürmesin..

Öldürenler de, “Kamu düzeni için, vurulmaları gerekiyordu” gerekçesi ile ortadan kaldırılmasın!

Zincirin halkalarını görüyor musunuz..

Zincirin ilk halkası..

İslama hakaret edenler..

Terketsinler, bu küstahlığı..

Ne Charlie’ler ölsün.

Ne de Kuaşi kardeşler..

•

Bir grup var..

Kendileri PKK’yı bile savunuyorlar da..

Sıra bizim “Kuaşi kardeşler”i kınamamamıza gelince..

“Terör destekçiliği yapılıyor” diyorlar..

Karikatür ile İslama hakaret etmek düşünce ise..

12 kişiyi öldürenleri “kınamamak” da bir düşüncedir, değerli kardeşlerim..

Hatta dahası var..

Biri çıkıp, “Hepimiz Kuaşi kardeşleriz” dese bile..

Sizin “Her türlü çizgi serbest olmalıdır” diyen lügatınızdaki tanımlamalara göre; “Hepimiz Kuaşi kardeşleriz” sözü de, bir “düşünce”dir..

İkiyüzlülüğü bırakın..

Siz, İslama hakareti destekler tarzda “Hepimiz Charlie’yiz” demeyin.. Kimse de size, “Hepimiz Kuaşi kardeşleriz” demesin!