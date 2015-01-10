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Dünya

İşte Paris'teki terör saldırılarının failleriyle gazeteciler arasındaki telefon konuşmasının detayları

Gazeteciler matbaa binasını aradı, Cherif Kouachi cevap verdi

10 Ocak 2015 12:26

Fransız haber kanallarından BFM TV gazetecilerinin terörist zanlıları ile gün içinde telefon konuşması yaptıkları açıklandı. Polisin işine engel olmamak için olayların bitimine kadar bu haberi duyurmayan BFM TV gazetecileri sabah saatlerinde Chérif Kouachi ile öğleden sonrada Porte de Vincennes zanlısı ile telefon ile konuşmuşlar.

Sabah saat 10 sularında terörist zanlılarının sığındıkları matbaanın telefonunu arayan BFM TV gazetecisine terörist zanlısı Chérif Kouachi'nin cevap verdiğini bildiren BFM TV, zanlının kendilerine Charlie Hebdo saldırısını neden yaptıklarını, kimden para aldıklarını söylediğini ve telefonda çok sakin olarak konuşan zanlının El Kaide Yemen tarafından finanse edildiklerini söylediğini açıklıyor.

Gazeteciye "Biz hazreti Muhammed'in savunucularıyız, ben, Chérif Kouchi, El Kaide Yemen tarafından gönderildim, oraya gittiğim zaman beni Anwar al-Awlaqi finans etti, tüm bunlar o ölmeden oldu" diyen Chérif Kouachi "bu olayı neden yaptınız" sorusuna ise "Peygamberin intikamını aldık, öldürdüklerimiz sivil insanlar değil hedeflerimizdi" cevabını veriyor,

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kadın ve çocuk öldürmeye gelmediklerini de söyleyen Kouachi, asıl Batılıların Afganistan, Irak ve Suriye'de sivil kadın ve çocukları öldürdüklerini söylüyor. Tüm bunları çok sakin bir tavırla sanki önceden hazırlanmış bir şekilde ifade eden zanlı ile yapılan telefon görüşmesi yaklaşık 2 dakika sürüyor.

 

‘Halifeden emir aldım’

 

Öğleden sonra ise Paris'in 20. bölgesi Porte de Vincennes'daki markete saldıran ve 6 Kişiyi rehin aldığı iddia edilen terörist Amedy Coulibaly BFM TV gazetecisini kendisi arıyor, Gazeteciye polis ile irtibata girmek istediği için kendilerine telefon ettiğini söyleyen Coulibaly, kendisini İslam Devleti’ne bağlı biri olarak niteliyor ve Halifeden aldığı emirleri yerine getirdiğini açıklıyor,

Charlie Hebdo saldırısını yapan Kouachi kardeşler ile "Senkronize" olarak hareket ettiklerini söyleyen Koulibaly sadece olayların başlangıcında beraber hareket ettiklerini, Kouachi kardeşlerin Charlie Hebdo saldırısına başladıklarında kendininde Paris'te öldürdüğü kadın polis olayına başladığını söylüyor.

Koulibaly’nin en önemli açıklaması ise, polis komandaları harekatı başlamadan saatler önce yanında 16 rehine ve 4 ceset olduğunu söylüyor.

 

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