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Dünya

Paris'te öldürülen kadın polisin arkasından da Kouachi kardeşler çıktı!

Yapılan araştırmalar saldırganın, Charlie Hebdo saldırısının zanlıları Kouachi kardeşleri tanıdığını ortaya koydu

09 Ocak 2015 16:02

Fransa’nın başkenti Paris’teki Charlie Hebdo binasında 12 kişiyi öldüren Kouachi kardeşler ile ertesi gün bir trafik polisini öldüren zanlının birbirlerini tanıdıkları ortaya çıktı. Dünkü saldırının ilk etapta araba hırsızlığı olduğu yönünde bilgiler yayılmıştı.

Paris’in güneyindeki Chatillon kapısına yakın dış mahalle Montrouge’de bir Clarissa Jean-Philippe (27) adlı kadın polis vurularak öldürülmüştü. Doğan Haber Ajansı’ndan Engin Akgürbüz’ün haberine göre, dünkü saldırı ilk etapta araba hırsızlığı olarak açıklanmıştı. Ancak, yapılan araştırmalar saldırganın, Charlie Hebdo saldırısının zanlıları Kouachi kardeşleri tanıdığını ortaya koydu.

Charlie Hebdo saldırısı zanlılarının Amerikan terör listesinde oldukları da öğrenildi. 

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