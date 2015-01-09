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Dünya

Rehine krizi kanlı bitti; 4 rehine hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü

Fransa'nın başkenti Paris'te bir süpermarkette Kouachi kardeşlerin serbest bırakılması için yapılan rehine eylemine düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü

09 Ocak 2015 16:39

Charlie Hebdo dergisinde 12 kişiyi öldüren saldırganlara yönelik kuşatmanın kaldırılması için Paris’in Porte de Vincennes banliyösünde Amedy Coulibaly isimli bir eylemcinin yaptığı rehine eylemine akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, saldırgan öldürülürken, 4 rehinenin de hayatını kaybettiği açıklandı. 

Fransız polisi, TSİ 18.00 sularında markete operasyon başlattı. Olay yerinden patlama ve silah sesleri geldi.

Süpermarkete düzenlenen operasyonda 4 rehine hayatını kaybederken, 4 kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi. Yaralanan 4 kişiden 2'sinin polis olduğu açıklandı.

Olay anından ilk görüntüler

'Kuşatmayı kaldırmazsınız...'

 

Paris'te bir süpermarkette rehine eylemi başlatan 32 yaşındaki Amedy Coulibaliy, polise, "Kim olduğumu biliyorsunuz. Dammartin'daki kuşatma kalkana kadar rehineleri bırakmayacağım" diye bağırdı. Saldırgan, Charlie Hebdo katliamı failleri Cherif ve Said Kouachi kardeşlere yönelik kuşatmanın kaldırılmasını istedi. 

Görgü tanıklarının ifadesine göre, marketin işletmecisi kaçmayı başardı. Müşterilerden birinin "Yapmayın" diye çığlıklarını duyan işletmeci, ofisinden çıkıp kaçtı. İşletmecinin yaralandığı ve Kremlin-Bicêtre hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Saldırganın, Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen Kouachi kardeşlerin sığındığı Dammartin En Goele kasabasındaki kuşatmanın kaldırılmasını talep ettiğini yazdı.

 

Saldırının gerçekleştiği bölge

Paris'in Porte de Vincennes banliyösündeki ikinci rehine krizinden ilk görüntüler

 

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