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Dünya

Paris katliamı saldırganlarının sıkıştırıldığı kasabadaki Türk anlattı: Burada 200 Türk yaşıyor

'Kasabanın nüfusu 12 bin kişi. Ancak çevre köylerde yaşayanlarla bu rakam daha da yüksek'

09 Ocak 2015 16:17

Fransa'daki rehine krizinin yaşandığı kasabadaki Türk kebapçı Düzgün Duymaz, operasyonun yapıldığı yerle alakalı, "Kasabada 4-5 Türk esnaf var. Havaalanı (Charles de Gaulle) kasabaya yakın olduğu için Türkler burayı tercih ediyor. Yaklaşık 200 Türk burada yaşıyor" diye konuştu. 

Paris'te 12 kişiyi öldürmekle suçlanan Cezayirli Kouachi kardeşler, Dammartin-en- Goele kasabasında bir matbaada köşeye sıkıştırıldı.

1 kadının rehin alındığı olay yerinin yakınlarında restoran işleten Türk asıllı vatandaş, yaşadıklarını ntv.com.tr'ye anlattı. Duymaz olay yerine 3 kilometre uzaklıkta olduğunu ve kasabada hayatın durduğunu anlattı. 

Jandarmanın kasabada kuş uçurtmadığını ve tüm işyerlerinin kapatıldığını söyledi.

Kasabadaki Tosun Efendi restoranının işletmecisi olan Düzgün Duymaz, belediyenin 1,5 saat önce herkese dükkanlarını kapattırdığını ancak olay yerini bulunduğu yerden göremediğini belirtti.

5 yıldır bu kasabada yaşadığını anlatan Duymaz, jandarmanın tüm köşeleri tutuğunu ve caddelerde onlardan başka sadece ambulansların bulunduğunu da söyledi.

 

'200 Türk burada yaşıyor'

 

Düzgün Duymaz, şunları söyledi: 


"Kasabada 4-5 Türk esnaf var. Havaalanı (Charles de Gaulle) kasabaya yakın olduğu için Türkler burayı tercih ediyor. Yaklaşık 200 Türk burada yaşıyor. Kasabanın nüfusu 12 bin kişi. Ancak çevre köylerde yaşayanlarla bu rakam daha da yüksek. Ben Tunceli’den geldim, burada evlendim. 14 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Türkiye’nin birçok bölgesinden göçmen kasabada yaşıyor."

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