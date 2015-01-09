Charlie Hebdo katliamı failleri Kouachi kardeşler öldürüldü

7 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'ya ağır silahlarla saldırarak 12 kişiyi katleden Cezayir asıllı Fransa vatandaşı Koachi kardeşler, sığındıkları matbaaya jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü. "Teslim olmayacaklarını, şehit düşmek istediklerini" duyuran iki kardeşin, operasyonun başlamasının ardından patlama sesleri üzerine binanın önüne çıkarak operasyon ekibine rastgele ateş açtıkları ve bu sırada öldürüldükleri açıklandı.

Fransız polisi ve jandarma özel kuvvetleri, Koachi kardeşlerin bu sabah (9 Ocak 2014) Paris yakınlarında sığındıkları matbaaya ve Paris'te bir süpermarkette yapılan rehine eylemine eşzamanlı operasyon düzenledi.

Binadan çok sayıda silah ve patlama sesleri duyulurken, Fransız medyası, operasyonu özel harekât güçlerinin düzenlediğini ifade etti.

Yaklaşık yarım saat süren operasyon sırasında, Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen 32 yaşındaki Cherif ve 34 yaşındaki Said Kouachi'nin öldürüldüğü açıklandı.

Teslim olmadılar

Sharif ve Said Kouachi kardeşler sabah saatlerinde Paris'in yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusunda Dammartin En Goele kasabasında bir matbaa binasına sığınarak, bir kişiyi rehin aldı.

İki kardeş, arabulucu ile yaptıkları telefon konuşmasında, "Teslim olmayacağız" dedi. Fransız Milletvekili Yves Albarello da "Saldırganlar, 'Şehit olacağız' dedi" açıklamasını yaptı.

'Benzin işletmecisinin ihbarı harekete geçirdi'

Paris'in kuzeydoğusunda soyulan bir benzinliğin işletmecisinden gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. Benzinlik işletmecisi, soygun yapanların, Charlie Hebdo dergisinde 12 kişiyi öldüren kişiler olduğunu söyledi.

'Arabandan çık, ihtiyacımız var'

İki kardeşin, bir kadının kullandığı bir aracı durdurarak çaldıkları öğrenildi. Çalınan aracın sahibi kadın, şüphelilerin maskesiz olduğunu söyleyerek saldırganları teşhis ettiğini söyledi.

Arabası çalınan kadın şunları söyledi:

"Adamın makinalı tüfeği vardı. Daha sonra bunun kalaşnikof olduğunu fark ettim. Camım açıktı ve bana, 'Arabandan çık, arabana ihtiyacımız var' dediler. Araçtan indim. Tam o anda ikinci bir kişi geldi ve sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa oturdu. Ucunda el bombasına benzer bir şey olan bir silahı vardı."

'Heyecanlı değillerdi, Yemen El Kaide'sinden olduklarını söylediler'

"Çok sakin, kararlı, profesyonel ve temkinlilerdi. Gerçek komandolar. Seslerini yükseltmediler, kaçmadılar, heyecanlı değillerdi. Terlemiyorlardı. Hiç böyle bir şey olmadı. Arabayı aldıktan sonra bana, 'Eğer medya size bir şey sorarsa, onlara Yemen El Kaidesi'nden olduğumuzu söylersiniz' dediler."

Rehine pazarlığı

Polis ile şüpheliler arasında otobanda yaşanan kovalamaca bir Dammartin En Goele kasabasında son buldu. Saldırganlar, kasabadaki en yakın yerleşim birimine 400-500 metre mesafedeki bir matbaa binasına sığındı. Polis kaynakları, bir kişinin rehin alındığını söyledi. Le Figaro, polis ile saldırganlar arasında rehine pazarlığı yapıldığı bilgisini geçti.

'Binaya girerken kendilerini

polis olarak tanıttılar'

Binadan çıktığı sırada saldırganlarla karşılaşan bir görgü tanığı, “Ziyaret için o binadaydım. Bana kendilerini polis olarak tanıtıp elimi sıktılar. Burayı boşaltmak lazım, sivillerin ölmesini istemiyoruz dediler” diye konuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, "Operasyon devam ediyor. Durdurmayı amaçladığımız saldırganlar menzilimizde" dedi.

'Şüpheliler Cezayir asıllı Fransa vatandaşı'

Paris'te Charlie Hebdo dergisine 7 Ocak'ta baskın düzenleyen ve 3 gün süren bir cinayet-rehine krizi yaratan saldırganlar 12 kişiyi öldürmüştü.

Cezayir asıllı Fransa vatandaşı Said Kouachi 7 Eylül 1980'de, Cherif Kouachi de 29 Kasım 1982'de Paris'te doğdu.

Yemen'de El Kaide eğitimi

Cherif Kouachi'nin El Kaide örgütüne destek vermekten Fransa’da hapis cezasına çarptırıldığı abisi Said Kouachi ile Yemen’de El Kaide terör kampında eğitim gördüğü öğrenildi. Avrupa basınında çıkan haberlerde saldırıyı düzenleyen Kouachi kardeşlerin Amerikan istihbaratı tarafından El Kaide teröristi olduğu ve teröristlerin saldırıyı önceden planladıklarını saldırganların üzerinde el bombası ve silahlı olduğu duyuruldu.

Bir kişi teslim olmuştu

8 Temmuz 1996 doğumlu Hamyd Mourad dün Fransız polisine teslim olmuş, katliamın yaşandığı saatlerde okulda olduğunu söylemişti.

Fransız polisi, Mourad'ın saldırıda bulunan isimler arasında olmadığını ancak, katliamla ilgisi bulunduğunu söylemişti.

Charlie Hebdo katliamıyla ilgili şu ana kadar 7 kişi gözaltına alındı.

İkinci rehine krizi

Kouachi kardeşler Paris’in kuzeydoğusundaki Dammartin En Goele kasabasında bir matbaada sıkıştırılırken, bir çatışma ve rehine krizi haberi de kentin doğusundaki Porte de Vincennes banliyösünden geldi. Yahudiler için gıda satan bir koşer markette çatışma çıktığı ve saldırganın bazı kişileri rehin aldığı haber verildi.

Saldırganın Paris'te dün öldürülen kadın polisin katil zanlısı olduğu belirtildi. Kadın polisi öldüren saldırganın Charlie Hebdo binasında 12 kişiyi öldüren Kouachi kardeşlerle bağlantılı olduğu da ortaya çıktı. Buradaki saldırgan, rehineleri bırakmak için Kouachi kardeşler etrafındaki kuşatmaya son verilmesini talep etti.

Kouachi kardeşlerle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sırasında buradaki saldırgan da öldürülürken, ilk haberlere göre 4 rehine de hayatını kaybetti.

Fransa'da Kouachi kardeşlere düzenlenen operasyon böyle başladı.