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Dünya

Cumhurbaşkanı Hollande, Paris'teki çifte rehine krizini böyle takip etti

Fransa'da Kouachi kardeşler ve bir süpermarketteki rehine krizini Cumhurbaşkanı François Hollande, Elysee Sarayı'nda takip etti

09 Ocak 2015 17:41

Paris'te düzenlenen Charlie Hebdo saldırısında 12 kişinin hayatını kayetmesiyle sarsılan Fransa, bugünde başkentin doğusu ve kuzeydoğusundaki rehine krizinin şokunu yaşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Elysee Sarayı'nda operasyonları takip etti.

Fransa İçişleri Bakanlığı açıklama yaparak vatandaşların ve siviller rehinelerin olduğu bölgelerden uzak durmaları gerektiğini duyurdu. 

Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen Kouachi kardeşler, Paris'in kuzeydoğusundaki Dammartin En Goele kasabasında sığındıkları bir tabela imalatı binasında bir kadın rehineyle kuşatılmış durumda.

Başkentin doğusundaki Porte de Vincennes banliyösünde ise 1982 doğumlu Amedy Coulibaly girdiği bir Musevi marketinde 2 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi de rehin aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Elysee Sarayı'nda operasyonları takip etti.

 

 

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