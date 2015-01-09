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Dünya

'Rehinenin hayatta kalması saldırganların insafından çok polisin başarısına bağlı'

Güvenlik Mete Yarar: Güvenlik güçleri krizin uzamasına izin vermeyecektir

09 Ocak 2015 15:48

Terör ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, Fransa’nın başkenti Paris’te Charlie Hebdo dergisinde 12 kişiyi öldüren teröristlerin, kentin kuzeydoğusunda bir matbaa binasında rehin aldıkları kişiyi öldürmekten çekinmeyeceklerini söyledi.

Yarar, “Eğer kendilerini ölmeye hazır hissediyorlarsa, muhtemelen rehineyi de öldüreceklerdir. Daha önce öldürdükleri kişiler kalem tutan insanlardı. O rehinenin kurtarılıp kurtarılmaması, saldırganların insafından çok polisin bu operasyonu nasıl icra edeceğiyle ilgili” diye konuştu.

CNN Türk’te canlı yayına bağlanan Mete Yarar, şunları söyledi:

Bir şekilde olay oraya doğru sürüklendi. Durum polisin istemediği bir durum. Polisin zaman kazanmak yaptığı bir süreci yaşıyoruz. Polis ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bir rehine mi var. Başka rehineler mi var. Ellerindeki silahlar var mı. Bölgede bağlantı var mı, buraya neden geldiler gibi yüzlerce sorunun cevabını bulmaya çalışıyorlar. Şu anda gelişen spontane durumda polis bilmediği soruların cevabını araştırıyor.

Bir rehineden daha fazla rehine olduğunu düşünenlerdenim. Matbaaya girerken bile bir kişiyle muhatap olduğunu düşünüyorum. En az bir görevli olduğunu düşünüyorum. İçeride çalışanlar da olmalı.

Saldırıdaki acımasızlığı, şu anda yapacaklarının da ipucuydu. Yerde yatan bir kişi tehdit oluşturmazken, kendileri için zaman önemliyken, kaçmaları gerekirken yerde yatan birini öldüren kişi, burada teslim olmaz gibi geliyor.

Fransız siyaseti ve istihbaratı bu sürecin uzamasını istemeyecektir. Her geçen dakika, bu örgütün lehine bir propaganda.

Eğer kendilerini ölmeye hazır hissediyorlarsa, muhtemelen rehineyi de öldüreceklerdir. Daha önce öldürdükleri kişiler kalem tutan insanlardı. O rehinenin kurtarılıp kurtarılmaması, saldırganların insafından çok polisin bu operasyonu nasıl icra edeceğiyle ilgili.

Binanın niteliği, matbaanın yapısı prefabrik bir binaya benzetmiştim. Bu polisin dışarıdan müdahalesi için imkan verecektir diye düşünüyorum.

Fransa’daki El Kaide’nin networküne ulaşmak için sağ yakalamak istiyorlar ama propagandaya dönerse operasyonu başlatacaklardır.

 

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