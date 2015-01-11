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İstanbul'da gazetecilerin Charlie Hebdo yürüyüşüne saldırı!

'Gazeteciler Forumu’nun düzenlediği eyleme katılanları, Fransız Konsolosluğu önünde Türkiye’de yaşayan diğer Fransızlar karşıladı'

11 Ocak 2015 21:45

Gazeteciler Forumu’nun düzenlediği sessiz yürüyüşte bir grup, 'Müslümanlar için değil, Fransızlar için yürüdükleri' nedeniyle eylemcilere saldırdı.

İstanbul'da gazeteciler, Fransa'da Charlie Hebdo saldırısını kınamak için, Galatasaray Lisesi'nin önünden, Fransız Konsolosluğu'na kadar sessiz yürüyüş yaptı. Paris'te yapılan yürüyüşle aynı zamanda başlayan eylem, Fransız Konsolosluğu önüne kalemlerin bırakılmasıyla sonlandı.

Rengin Arslan'ın BBC Türkçe'deki haberine göre, gazeteciler, Charlie Hebdo saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

 

Yürüyüşte gerginlik

 

Gazeteciler Forumu’nun düzenlediği eyleme katılanları, Fransız Konsolosluğu önünde Türkiye’de yaşayan diğer Fransızlar karşıladı. BBC Türkçe’nin sorusu üzerine bir kadın, "Bu eylemi karşılamak için buradayız. Taziye evi olarak buradayız" dedi.

Eylem sırasında, üç kişilik bir grup gazetecileri, 'Müslümanlar için değil, Fransızlar için yürümekle' suçladı. Bu gruptan bir kişi gazetecilere yumrukla saldırdı. Polisin polis otosuna bindirdiği saldırganın, "Müslüman kanları dökülüyor, siz hala burada konuşuyorsunuz" diye bağırdığı görüldü. Bir başka kişi ise, "Fransa'da 12 kişi öldü diye mi yapıyorsunuz bunları?" diyerek eylemcilere tepki gösterdi. Polis, bu kişileri hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

 

 

'Mizahı, hicvi ve eleştiriyi yok etme girişimi'

 

Saldırının bir insanlık suçu olarak nitelendirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu saldırı; mizahı, hicvi ve eleştiriyi yok etme girişimidir. Bu saldırı; ifade özgürlüğüne kurşun sıkmaktır. Bu saldırı; düşünceyi öldürme teşebbüsüdür. Bu saldırı; basın özgürlüğünü zincire vurma çabasıdır. Bu saldırı; korkutma, sindirme, vazgeçirme, susturma denemesidir."

 

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