Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can Dündar’dan şikâyetçi oldu

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması savcısıyken soruşturmadan el çektirilen Celal Kara ile röportajında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Avukat Ahmet Özel dilekçesinde şikâyetçi olduğu röportajla yetinmeyerek Dündar’ın önceki yazılarında da amacının sadece haber yapmak olmadığını, Erdoğan’a karşı suçlayıcı bir tutum aldığını ileri sürdü.

Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından kaleme alınan suç duyurusu dilekçesinde, Dündar’ın röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı suçlayıcı ağır ithamlarda bulunularak Erdoğan’ın kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürüldü. Dilekçede, Dündar’ın röportajın içeriğinde Erdoğan’ın örgüt lideri olduğu izlenimi yaratma çalıştığı belirtildi. Dündar’ın röportajla basın özgürlüğünün sınırlarını aştığı iddia edilerek suça ortak olduğu savunuldu.

Dündar’ın Erdoğan’ı suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek ile itham ettiği, toplum nezdinde algı oluşturulmaya çalıştığı kaydedildi. Dilekçede Kara’nın röportajda yer alan “Doğrudan ismi olmasaydı. Tapelerde bilgi olmasaydı da iddianamede adı geçecekti” açıklamasıyla savcının sadece kendi kanaatiyle sanığı belirlemeye çalıştığı kaydedildi. Kara’nın beyanı ile ilgili “17 Aralık’ın bir yolsuzluk soruşturması olmayıp sivil şahıslardan bakanlara, oradan da Erdoğan’a ulaşılarak adeta hükümeti devirme operasyonunun bir parçası olduğunu göstermektedir” denildi.

Erdoğan’ın avukatı, röportajın 17 Aralık operasyonunun, hükümeti devirmeye yönelik bir girişim olduğunu ispatladığı varsayımında bulunuldu.

Mazlum rolü

Röportajın yayınlanmasının “Celal Kara’nın oynadığı mazlum rolü ile birtakım çevrelerce kahraman ilan edilmesi için” olduğu suçlamasında bulunan Avukat Özel, Dündar’ın yazılarıyla ilgili bir de genelleme yaparak “Şüphelinin önceki yazıları da dikkate alındığında amacın sadece haber yapmak olmadığı, müvekkilime karşı almış olduğu suçlayıcı tutum anlaşılacaktır” dedi.

Soruşturma davaya dönüştüğü takdirde Dündar, Cumhurbaşkanı’na hakaret ve iftira iddiasıyla toplamda 2 yıl 4 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ahmet Şık’a güvenlik uyarısı

Öte yandan, İstihbarat Daire Başkanlığı, Suriye/ Esad rejimi ve THKP/C Acilciler terör örgütü ile irtibatlı Mihraç Ural’ın Türkiye’de bir dizi eylem planladığını belirtti. Emniyet, örgütün hedefleri arasında Cum Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’ın da bulunduğunu bildirdi.