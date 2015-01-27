Davutoğlu: Cumhuriyet'teki Celal Kara röportajının arkasında koalisyon var, bunların hesabını soracağız!

AKP Genel Başkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet gazetesi Can Dündar'ın 17 Aralık Savcısı Celal Kara'yla röportaj yapmasını eleştirerek, Ahmet Davutoğlu, "Hani şu peygamberimize hakaret eden derginin ekini dağıtan gazete var ya. Birkaç gündür dönemin savcısıyla ilgili röportajlar yapıyor. İşte nasıl bir koalisyonla karşı karşıyayız görün. Ergenekon, Balyoz ve Paralel yapı koalisyonun arkasında MHP var. Bunların hesabını soracağız" dedi.

Ahmet Davutoğlu, AKP Diyarbakır mitingindeki sözleri nedeniyle kendisini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cevap vererek "Sabah Bahçeli'yi dinledim. Al bayrağımız Muğla'da nasıl salonumuzu süslediyse Diyarbakır'ı da süsledi. Al bayrağımız için canımız feda. Ey Bahçeli biz Somali, Zürih ve Brüksel'de o al bayrağı dalgalandıran biziz. Kimse bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. Milliyetçiyim diyen önce al bayrağı her yerde taşısın" dedi.

Başbakan Davutoğlu, partisinin grup toplantısında milletvekillerine ve toplantıyı izlemeye gelenlere seslendi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Diyarbakır'da ne söylersek Aydın'da onu söyleriz. Biz ümitleri boşa çıkarmayacağız. Bölücülük yapanların karşısında Toroslar gibi Kaçkarlar gibi dimdik duracağız. Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir. Avrupa'daki Türkler ayaktayken bize oturmak yakışmaz.

Sabah Bahçeli'yi dinledim. Al bayrağımız Muğla'da nasıl salonumuzu süslediyse Diyarbakır'ı da süsledi. Al bayrağımız için canımız feda. Ey Bahçeli biz Somali, Zürih ve Brüksel'de o al bayrağı dalgalandıran biziz. Kimse bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın. Milliyetçiyim diyen önce al bayrağı her yerde taşısın. Bölücü örgüt, Kürt kardeşlerimizin yüreğinden al bayrağı silmeye çalıştı. Bu vatanın altında yaşayan evlatlarımızı kimse ayıramayacak.Al bayrağımız dünyada sembol olmuştur.

Konuşmamdan rahatsız oldular

Benim Diyarbakır konuşmamdan, MHP-HDP-CHP rahatsız oldu. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösterir. HDP rahatız oldu çünkü Türk-Kürt kardeştir diye haykırdılar. MHP rahatsız oldu çünkü Kürtçe selamladım diye. MHP, Kürtçe üzeriden Türkçe'ye sahip çıkmaya çalıştı. Kimse bize Türkçe dersi vermesin. Çünkü biz Karamanoğlu Mehmet Bey'in topraklarındanız.

Bahçeli, Bayırbucak Türkleri'ne giden MİT tırlarının durdurulduğu zaman neden yanımızda durmadın. Hani sen Suriye Türkmenlerine sahip çıkıyordun. Bizim yeni bir Ortadoğu projemiz var.

'Kıskanmasınlar'

Şimdi aynı yetki bizim kurucu genel başkanımız ve bize bu kürsüden yıllarca hitap etmiş Cumhurbaşkanımızın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesinden daha doğal bir şey yok. Kıskanmasınlar. Hiç kimse bizle Cumhurbaşkanı arasında itilaf çıkacağı, siyasi kriz çıkacağı, onlara fırsat doğacağını düşünmesinler.

Ülkemizin ekonomi çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Dış ticaret açığımız azaldı. Faiz ve enflasyon düşecek. İstanbul Borsası'yla ortak çalışma yapmak için ülkelerden teklifler geliyor.

Biz dünyayı gezerken birileri Ankara'da dar koridorlarda küçük hesaplar yapmaya başladı. Biz Cumhurbaşkanımızla tam bir uyum içindeyiz. Aramızı açmalarına asla izin vermeyiz. Cumhurbaşkanımız kabineye ihtiyaç hissetmesi halinde yine yapacaktır. Kimse kıskanmasın.Buradan bir kriz açmaya çalışanlara da fırsat vermeyiz. Yetki çatışması var diye istismar ettiler. Tam bir istişare ve fikir zenginliği içine kabine toplantımız yapıldı. Cumhurbaşkanımızın kabineye başkanlık etmesi Anayasal bir yetkidir.

Yüce Divan tartışması

17-25 Aralık operasyonunun bir darbe girişimi olduğu tescillenmiştir. Soruşturma Komisyonu'na hiçbir şekilde 4 bakanla ilgili bir girişimde bulunmadık. Hiçbir milletvekilimize baskı ve yönlendirme yapmadık. Bu bir suçtur. Ancak muhalefet tersi davrandı.

Hani şu peygamberimize hakaret eden derginin ekini dağıtan gazete var ya. Birkaç gündür dönemin savcısıyla ilgili röportajlar yapıyor. İşte nasıl bir koalisyonla karşı karşıyayız görün. Ergenekon, Balyoz ve Paralel yapı koalisyonun arkasında MHP var. Bunların hesabını soracağız.