Twitter'da Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen 3 kişi, evi basılarak gözaltına alındı!

Twitter'da açılan sahte hesaplar üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda devlet görevlisine küfür ve hakaret içerikli mesajlar yazdıkları iddia edilen 2'si kadın 3 kişi evlerine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

Açılan soruşturma kapsamında ekipler, "kaan_kursat" isimli kullanıcıyı takibe aldı. Söz konusu hesabı kullanan kişinin, 1 ve 7 Ocak'ta, diğer hesaplara tavsiye niteliğinde, "Bu kadar iddialıyım, artık seni Twitter kurucusu dahi bulamaz" ve "Vpn ya da Tor kullanarak yaptıysanız, hiç kimse yerinizi tespit edemez, rahat olun helal olsun dostlar" şeklinde tweetler yazdığı iddia edildi. Ayrıca bu kullanıcının, Twitter'da bazı paylaşımlarda bulunan "Fuat Avni" adlı profile ise 4 Ocak'ta, "Tor kullanın rahat edin, böyle saçma sapan muhabbetlere girmeyin Fuatlar Avniler" şeklinde tweet yazdığı belirlendi.

Eve baskın

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı kimlikleri belirlenen kişilerin gözaltına alınmasını ve kullandıkları cihazların incelenmesi için el konulmasını istedi. Bunun üzerine polis harekete geçti. Polis "kaan_kursat" hesabının kullanıcısı olduğunu belirlediği Veli H.K. ile bağlantılı olduğu iki farklı Twitter hesabına sahip Sultangazi'de oturan Serpil I. ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan Serap K. gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği'nde sorgulanan ve haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler adliyeye gönderildi.