O kayyum 'ahlak'tan söz etti: Bugün'ün yayını ahlaki ve milli çizgide sürecek!

El konulan Bugün gazetesinin yazı işlerinde “rezalet” olarak nitelendirdiği “Kayyum gaspı” manşetini savunan gazeteci Bilal Şahin’i işten çıkaran kayyum Hasan Ölçer, “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, ‘ahlâkî ve millî’ bir çizgide devam edecektir” dedi.

Hasan Ölçer’in Twitter hesabındaki profil fotoğrafının Bugün gazetesinin bugünkü (30 Ekim 2015) nüshasının sayfalarını incelediği anda çekilmesi dikkat çekti. Öte yandan, gazetenin başına geçeceği iddia edilen Ersoy Dede, Hasan Ölçer’in bu tweetini retweetledi. Hasan Ölçer, Twitter'dan Bilal Şahin'e "Bu mu senin namusun terbiyesiz" diyen kayyum, "Çık dışarı" diyerek gazeteciyi kanaldan kovmuştu.

Kayyum ataması yapılan Koza İpek Holding bünyesindeki İpek Medya Grubu'na bağlı Bugün gazetesi yazı işlerine gelen kayyum Hasan Ölçer’in gazetecilerle yaptığı toplantıda tartışma yaşandı.

Periscope ile internetten canlı yayınlanan toplantı sırasında kayyum yetkilisinin, gazetenin basımı durdurulan, ancak sosyal medyada yayımlanan "Kayyum gaspı" başlığıyla yayımlanan manşetine "rezalet" demesine karşı çıkan ve mesai arkadaşlarına destek vermeye çalışan gazeteci Bilal Şahin'in iş akdi toplantı sırasında sebep gösterilmeksizin fesh edildi.

"Bu mu senin namusun terbiyesiz" şeklinde konuşan kayyum, "Çık dışarı" diyerek tecrübeli gazeteciyi kanaldan kovdu.

"Eğer bugünkü rezalet manşeti savunan varsa şimdiden konuşalım, onlarla çalışmayız" diyen kayyum, “Evet” diye cevap veren gazetecilerin ismini aldırdı, daha sonra polis zoruyla dışarı çıkarttı.

Ersoy Dede önce yalanladı, sonra gazeteye gitti

Hasan Ölçer’in gazetenin yeni genel yayın yönetmeninin birkaç saat içinde belirleneceğini söylemesinin ardından Erhan Başyurt’un yerine Ersoy Dede’nin geleceği iddia edildi. Ersoy Dede’nin bu iddiayı yalanlamasından birkaç saat sonra Bugün gazetesindeki fotoğrafı sosyal medyada paylaşıma girdi. Bugün gazetesine gittiğini doğrulayan Ersoy Dede, “İyi ki şık giyinmişim.. Rezil olacaktık cümle aleme” tweetini attı.

Gazetenin sayfalarını incelerken fotoğraf verdi

Ersoy Dede’nin 17:53’te attığı bu tweetin ardından 22:14’te Twittter’dan bir paylaşım yapan Hasan Ölçer, “Atandığımız gazetelerin yayınları durmayacak, bilakis Anadolu insanının hissiyatına tercüman, "ahlâkî ve millî" bir çizgide devam edecektir” dedi.